Дрони атакували атакований хімкомбінат у місті Алексін Тульської області Росії.
Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.
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Дрони атакували стратегічне підприємство в РФ
Російські Telegram-канали писали про масовану атаку на Алексін у Тульській області, де розташований Алексінський хімічний комбінат.
У соцмережах повідомляли, начебто у небі над населеним пунктом нарахували щонайменше 11 безпілотників.
За даними Андрія Коваленка з ЦПД, у 2013 році підприємство відновило виробництво композиційного прес-матеріалу АГ-4С та освоїло випуск прес-матеріалу ТЗС-1Ф.
Це дозволило задовольнити потреби підприємств ракетно-космічної галузі та галузі звичайних озброєнь РФ.
Також хімкомбінат виробляє компоненти, які використовують для створення пороху для боєприпасів великих калібрів.
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Росію атакували дрони: що відомо
Цієї ночі росіяни знову скаржилися на масовану атаку дронів.
У Міноборони країни-агресорки відзвітували нібито збили півсотні безпілотників.
Найбільше - 28 - над територією Брянської області. 12 - над Курщиною. Чотири над територією Новгородської області, два - над Смоленщиною, ще два - над Тульською областю та по одному над територіями Орловської та Тверської областей.