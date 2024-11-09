Дрони атакували атакований хімкомбінат у місті Алексін Тульської області Росії. 

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

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Дрони атакували стратегічне підприємство в РФ

Російські Telegram-канали писали про масовану атаку на Алексін у Тульській області, де розташований Алексінський хімічний комбінат.

У соцмережах повідомляли, начебто у небі над населеним пунктом нарахували щонайменше 11 безпілотників.

За даними Андрія Коваленка з ЦПД, у 2013 році підприємство відновило виробництво композиційного прес-матеріалу АГ-4С та освоїло випуск прес-матеріалу ТЗС-1Ф. 

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Це дозволило задовольнити потреби підприємств ракетно-космічної галузі та галузі звичайних озброєнь РФ. 

Також хімкомбінат виробляє компоненти, які використовують для створення пороху для боєприпасів великих калібрів.

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Цієї ночі росіяни знову скаржилися на масовану атаку дронів. 

У Міноборони країни-агресорки відзвітували нібито збили півсотні безпілотників. 

Найбільше - 28 - над територією Брянської області. 12 - над Курщиною. Чотири над територією Новгородської області, два - над Смоленщиною, ще два - над Тульською областю та по одному над територіями Орловської та Тверської областей.

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