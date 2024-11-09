Вночі дрони СБУ та ССО уразили Алексінський хімічний комбінат у Тульській області РФ.

Про це повідомляють джерела в СБУ.

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Зазначається, що підприємство входить до корпорації «Ростех» та виробляє боєприпаси, порох і матеріали для російського ВПК.

Дрони СБУ та ССО уразили хімкомбінат у Тульській області РФ: що відомо

Безпілотники атакували хімічний комбінат близько третьої ночі.

«З 21:30 в різних областях РФ оголошували повітряну тривогу через прольоти безпілотників, а о 3-й ночі тульчанє почали писати про атаку на хімкомбінат», - повідомили джерела.

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Місцеві мешканці повідомляли про вибухи та пожежні машини, які прямували до місця займання.

«СБУ комплексно відпрацьовує по об’єктах на території РФ, котрі залучені до війни в Україні. Ураження складів зі зброєю, військових аеродромів та підприємств, які є частиною російського ВПК, знижують спроможності Росії тероризувати нашу країну», - повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Раніше атаку на російський хімкомбінат підтвердили у Центрі протидії дезінформації.