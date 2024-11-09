Вночі дрони СБУ та ССО уразили Алексінський хімічний комбінат у Тульській області РФ.
Про це повідомляють джерела в СБУ.
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Зазначається, що підприємство входить до корпорації «Ростех» та виробляє боєприпаси, порох і матеріали для російського ВПК.
Дрони СБУ та ССО уразили хімкомбінат у Тульській області РФ: що відомо
Безпілотники атакували хімічний комбінат близько третьої ночі.
«З 21:30 в різних областях РФ оголошували повітряну тривогу через прольоти безпілотників, а о 3-й ночі тульчанє почали писати про атаку на хімкомбінат», - повідомили джерела.
Місцеві мешканці повідомляли про вибухи та пожежні машини, які прямували до місця займання.
«СБУ комплексно відпрацьовує по об’єктах на території РФ, котрі залучені до війни в Україні. Ураження складів зі зброєю, військових аеродромів та підприємств, які є частиною російського ВПК, знижують спроможності Росії тероризувати нашу країну», - повідомило поінформоване джерело в СБУ.
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Раніше атаку на російський хімкомбінат підтвердили у Центрі протидії дезінформації.
Атака дронів на Росію 9 листопада
У ніч на суботу росіяни писали про масовану атаку у кількох регіонах.
У Міноборони РФ відзвітували нібито збили півсотні безпілотників.
Найбільше - 28 - над територією Брянської області. 12 - над Курщиною. Чотири над територією Новгородської області, два - над Смоленщиною, ще два - над Тульською областю та по одному над територіями Орловської та Тверської областей.