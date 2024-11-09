У застосунку Резерв+ з’явилась функція онлайн-відстрочки від мобілізації. 

Нова послуга доступна після оновлення додатка. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

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Онлайн-відстрочка від мобілізації: як оформити 

Оформити онлайн-відстрочку можуть:

  • ⁠  ⁠люди з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення по інвалідності
  • ⁠  ⁠студенти, аспіранти та докторанти, які здобувають освіту у послідовному порядку.

Аби оформити онлайн-відстрочку від мобілізації необхідно: 

  • авторизуватися у Резерв+ і надіслати запит
  • система автоматично перевірить наявність права на відстрочку
  • у разі позитивної відповіді цей статус відобразиться в електронному військовому документі.

В Армія+ додали онлайн-навчання

Наприкінці жовтня в застосунку Армія+ додали сервіс онлайн-навчання. 

Там зібрані верифіковані навчальні матеріали з військової справи. Зокрема, загальна підготовка, побут у польових умовах та безпілотні системи. 

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За перший тиждень роботи до онлайн-курсів долучилися три тисячі військових. 

Найбільш популярними є курси про застосування безпілотників.

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