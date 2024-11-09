У застосунку Резерв+ з’явилась функція онлайн-відстрочки від мобілізації.
Нова послуга доступна після оновлення додатка. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.
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Онлайн-відстрочка від мобілізації: як оформити
Оформити онлайн-відстрочку можуть:
- люди з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення по інвалідності
- студенти, аспіранти та докторанти, які здобувають освіту у послідовному порядку.
Аби оформити онлайн-відстрочку від мобілізації необхідно:
- авторизуватися у Резерв+ і надіслати запит
- система автоматично перевірить наявність права на відстрочку
- у разі позитивної відповіді цей статус відобразиться в електронному військовому документі.
В Армія+ додали онлайн-навчання
Наприкінці жовтня в застосунку Армія+ додали сервіс онлайн-навчання.
Там зібрані верифіковані навчальні матеріали з військової справи. Зокрема, загальна підготовка, побут у польових умовах та безпілотні системи.
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За перший тиждень роботи до онлайн-курсів долучилися три тисячі військових.
Найбільш популярними є курси про застосування безпілотників.