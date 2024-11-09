Військово-морські сили показали, як корвет «Іван Мазепа» проходить державні випробування.

Відео оприлюднив командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа.

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Випробування «Івана Мазепи»: відео

У Військово-морських силах зазначили, що під час артилерійських стрільб майбутній флагман ВМС продемонстрував відмінні результати та точно вразив повітряні, морські та наземні цілі.

Як пише Мілітарний, під час державних випробувань корабель застосовував 76-міліметрову корабельну артилерійську установку Super Rapid, яка вироблена італійською компанією OTO Melara. Вона має скорострільність у 120 пострілів на хвилину та широку номенклатуру снарядів.

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Також під час випробувань застосовувалася 35-мм зенітна установка Gokdeniz, яка є морською версією Korkut від Aselsan.

На неї покладено задачу зі знищення повітряних цілей у зоні до 4 км при швидкострільності до 1100 пострілів за хвилину, зокрема і снарядами з повітряним підривом. Ця система має задачу зі знищення дронів та перехоплення на ближніх поступах протикорабельних ракет.

Корвет «Іван Мазепа»: що відомо

Корабель оснащений сучасними системами озброєння, що значно підвищує його бойові можливості.

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У Військово-морських силах додали, що врахували всі попередні технічні зауваження, а модернізація зосереджена на максимальній ефективності та захисту в бою. Зокрема, посилено засоби протиповітряної оборони.

«Іван Мазепа» - це не лише новітні технології, а й символ українського незламного флоту. Впевненість у наших силах зростає, і ми готові до нових викликів війни», - зазначили у ВМС.