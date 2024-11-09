Російські війська знову вдарили по Купʼянську на Харківщині.
Попередньо, окупанти скинули на місто КАБ-1500.
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Про це повідомили в прокуратурі.
Обстріл Купʼянська: що відомо
Війська агресора атакували місто близько 11:00.
Внаслідок обстрілу на двох перехожих (чоловіка та жінку) впали дроти від електричної мережі.
Виникла пожежа. Люди загинули на місці.
«Їх тіла сильно обгоріли. Дані загиблих встановлюються», - зазначили в прокуратурі.
Поранення отримав 61-річний чоловік.
Пошкоджено приватні домоволодіння, багатоквартирні житлові будинки, господарчі приміщення. Зруйновано 15 гаражів.
Вночі росіяни атакували Одесу: є загибла
Цієї ночі росіяни вкотре запустили по Україні дрони.
Епіцентром цієї атаки стала Одещина.
В Одесі загинула жінка. Ще 13 людей постраждали. Серед потерпілих - двоє дітей, хлопчики 4 та 16 років.
Армія РФ атакувала онколікарню та будинки у Запоріжжі: є загиблі та поранені
У місті пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, складські приміщення приватного підприємства та автомобілі. Згоріло щонайменше десяток автівок.