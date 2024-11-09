Російські війська знову вдарили по Купʼянську на Харківщині.

Попередньо, окупанти скинули на місто КАБ-1500.

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Про це повідомили в прокуратурі.

Обстріл Купʼянська: що відомо

Війська агресора атакували місто близько 11:00.

Внаслідок обстрілу на двох перехожих (чоловіка та жінку) впали дроти від електричної мережі.

Виникла пожежа. Люди загинули на місці.

«Їх тіла сильно обгоріли. Дані загиблих встановлюються», - зазначили в прокуратурі.

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Поранення отримав 61-річний чоловік.

Пошкоджено приватні домоволодіння, багатоквартирні житлові будинки, господарчі приміщення. Зруйновано 15 гаражів.