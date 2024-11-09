Російські війська знову вдарили по Купʼянську на Харківщині. 

Попередньо, окупанти скинули на місто КАБ-1500.

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Про це повідомили в прокуратурі. 

Обстріл Купʼянська: що відомо 

Війська агресора атакували місто близько 11:00. 

Внаслідок обстрілу на двох перехожих (чоловіка та жінку) впали дроти від електричної мережі. 

Виникла пожежа. Люди загинули на місці. 

«Їх тіла сильно обгоріли. Дані загиблих встановлюються», - зазначили в прокуратурі. 

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Поранення отримав 61-річний чоловік.

Пошкоджено приватні домоволодіння, багатоквартирні житлові будинки, господарчі приміщення. Зруйновано 15 гаражів. 

Вночі росіяни атакували Одесу: є загибла

Цієї ночі росіяни вкотре запустили по Україні дрони.

Епіцентром цієї атаки стала Одещина. 

В Одесі загинула жінка. Ще 13 людей постраждали. Серед потерпілих - двоє дітей, хлопчики 4 та 16 років.

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Понад 30 осіб дістали поранень. Відомо про чотирьох загиблих. Триває рятувальна операція.

У місті пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, складські приміщення приватного підприємства та автомобілі. Згоріло щонайменше десяток автівок.  

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