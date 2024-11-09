Помер відомий український боксер В’ячеслав Узелков.

Про це повідомила Федерація боксу України.

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«Його ім’я назавжди залишиться в історії спорту, а приклад сили, стійкості та відданості своїй справі надихатиме майбутні покоління», - йдеться у повідомленні.

Смерть боксера В’ячеслава Узелкова

Про причини смерті не повідомляється.

Спортсмену було 45 років.

Протягом останніх років Узелков мав проблеми зі здоров'ям.

У 2012 році боксер пережив інсульт. У лютому 2024 року був госпіталізований до лікарні. У квітні переніс операцію на серці та проходив реабілітацію. Пізніше він повідомив, що отримав інвалідність другої групи.

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В'ячеслав Узелков: чим відомий спортсмен

В'ячеслав Узелков народився 8 квітня 1979 року у Вінниці.

Спортсмен - колишній чемпіон WBA Inter-Continental, IBO International і WBO Inter-Continental у напівважкій вазі.

Загалом на професійному ринзі він провів 34 бої. Здобув 30 перемог.

Його останній професійний бій відбувся у квітні 2014 року. Тоді він програв Гаерду Аетовичу.