Помер відомий український боксер В’ячеслав Узелков.
Про це повідомила Федерація боксу України.
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«Його ім’я назавжди залишиться в історії спорту, а приклад сили, стійкості та відданості своїй справі надихатиме майбутні покоління», - йдеться у повідомленні.
Смерть боксера В’ячеслава Узелкова
Про причини смерті не повідомляється.
Спортсмену було 45 років.
Протягом останніх років Узелков мав проблеми зі здоров'ям.
У 2012 році боксер пережив інсульт. У лютому 2024 року був госпіталізований до лікарні. У квітні переніс операцію на серці та проходив реабілітацію. Пізніше він повідомив, що отримав інвалідність другої групи.
В'ячеслав Узелков: чим відомий спортсмен
В'ячеслав Узелков народився 8 квітня 1979 року у Вінниці.
Спортсмен - колишній чемпіон WBA Inter-Continental, IBO International і WBO Inter-Continental у напівважкій вазі.
Загалом на професійному ринзі він провів 34 бої. Здобув 30 перемог.
Його останній професійний бій відбувся у квітні 2014 року. Тоді він програв Гаерду Аетовичу.