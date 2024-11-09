У жовтні Росія втратила рекордну кількість своїх військових.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі в інтерв'ю The Telegraph.

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Скільки військових втратила РФ у жовтні

У середньому окупанти втрачали 1354 солдатів за добу. Йдеться про вбитих та поранених.

За даними британської розвідки, у жовтні Росія не дорахувалася 41 980 своїх військових.

Місяць став рекордним за загальною кількістю втрат РФ від початку повномасштабного вторгнення.

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За інформацією розвідки Британії, попередній максимум був у травні 2024 року - 39 110 військових за місяць.

Британські розвідники підрахували, що від початку повномасштабної війни росіяни, ймовірно, втратили понад 696 тисяч своїх військових.

Втрати армії РФ: дані Генштабу

За оцінками українського Генерального штабу, від 24 лютого 2022 року окупанти втратили близько 707 540 своїх солдатів.

Лише за минулу добу у війську агресора - мінус 1660 осіб.

Протягом доби наші армійці знищили 5 ворожих танків, 36 бойових броньованих машин, 23 артилерійських систем та 66 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Протягом п'ятниці українські оборонці приземлили 49 БПЛА оперативно-тактичного рівня та три крилаті ракети.