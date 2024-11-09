У жовтні Росія втратила рекордну кількість своїх військових.
Про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі в інтерв'ю The Telegraph.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Скільки військових втратила РФ у жовтні
У середньому окупанти втрачали 1354 солдатів за добу. Йдеться про вбитих та поранених.
За даними британської розвідки, у жовтні Росія не дорахувалася 41 980 своїх військових.
Місяць став рекордним за загальною кількістю втрат РФ від початку повномасштабного вторгнення.
За інформацією розвідки Британії, попередній максимум був у травні 2024 року - 39 110 військових за місяць.
Британські розвідники підрахували, що від початку повномасштабної війни росіяни, ймовірно, втратили понад 696 тисяч своїх військових.
Втрати армії РФ: дані Генштабу
За оцінками українського Генерального штабу, від 24 лютого 2022 року окупанти втратили близько 707 540 своїх солдатів.
Лише за минулу добу у війську агресора - мінус 1660 осіб.
У РНБО розповіли як РФ використовує військових КНДР на Курщині
Протягом доби наші армійці знищили 5 ворожих танків, 36 бойових броньованих машин, 23 артилерійських систем та 66 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.
Протягом п'ятниці українські оборонці приземлили 49 БПЛА оперативно-тактичного рівня та три крилаті ракети.