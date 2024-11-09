Державне бюро розслідувань проводить досудове слідство щодо обставин катастрофи винищувача F-16, під час якої загинув пілот Олексій Месь.

Слідчі призначили 11 судових експертиз.

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Про це пише Суспільне з посиланням на ДБР.

Розслідування катастрофи винищувача F-16

Слідчі, зокрема, аналізують інформацію, що міститься на вилученому бортовому самописцю.

Проводяться товарознавча та судово-медична експертизи.

У ДБР наголосили, що остаточні висновки причини катастрофи та можливу причетність до цього окремих посадовців або самого пілота, можна зробити тільки після аналізу усіх судових експертиз та оцінки інших зібраних доказів.

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Катастрофа F-16: що відомо

29 серпня у Генеральному штабі підтвердили, що Україна втратила перший F-16. Сталося це під час масованого російського удару 26 серпня. Літак не вийшов на звʼязок, коли заходив на чергову ціль. Згодом стало відомо, що він зазнав катастрофи.

В авіатрощі загинув пілот Олексій Месь.

На той момент ще командувач Повітряних сил Микола Олещук заявив, що до розслідування катастрофи F-16 долучилися США.

На тлі інформації про втрату винищувача та загибель українського пілота президент Володимир Зеленський звільнив командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука.