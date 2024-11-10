Ще чотири броньовики з псковським десантом спробували втекти. Але невдовзі по них також прилетіло.

У результаті - знищено два важких російських трали та особовий склад всередині військових машин окупантів.

У розвідці розповіли, що «підловили» росіян, коли ті готувалися до маневру.

Підписуйтесь на наш Viber-канал .

Бійці Головного управління розвідки та ОУВ «Таврія» вдарили по скупченню російських десантників на Запоріжжі.

У жовтні росіяни зазнали найбільших втрат в Україні

За підрахунками британської розвідки, у жовтні Росія втратила рекордну кількість своїх військових - у середньому 1354 солдатів за добу. Йдеться про вбитих та поранених.

Загальні втрати росіян від початку повномасштабної війни британці оцінюють у понад 696 тисяч військових.

За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби в окупантів мінус 1350 вояк. Загальні втрати називають у майже 709 російських тисяч солдатів.