Бійці Головного управління розвідки та ОУВ «Таврія» вдарили по скупченню російських десантників на Запоріжжі.
Відео атаки показали в ГУР.
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Українські військові вдарили по скупченню псковських десантників
У розвідці розповіли, що «підловили» росіян, коли ті готувалися до маневру.
Військові псковської дивізії російської армії розміщувалися у лісопосадці Запорізької області.
Українські воїни завдали ракетного удару по скупченню ворога.
У результаті - знищено два важких російських трали та особовий склад всередині військових машин окупантів.
Ще чотири броньовики з псковським десантом спробували втекти. Але невдовзі по них також прилетіло.
«Спалено усі бронемашини ворога, зокрема нові російські БМД-4», - підсумували в ГУР.
У жовтні росіяни зазнали найбільших втрат в Україні
За підрахунками британської розвідки, у жовтні Росія втратила рекордну кількість своїх військових - у середньому 1354 солдатів за добу. Йдеться про вбитих та поранених.
Росія вдарила по обʼєкту інфраструктури в Запоріжжі: є загиблі
Загальні втрати росіян від початку повномасштабної війни британці оцінюють у понад 696 тисяч військових.
За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби в окупантів мінус 1350 вояк. Загальні втрати називають у майже 709 російських тисяч солдатів.