Бійці Головного управління розвідки та ОУВ «Таврія» вдарили по скупченню російських десантників на Запоріжжі. 

Відео атаки показали в ГУР. 

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Українські військові вдарили по скупченню псковських десантників

У розвідці розповіли, що «підловили» росіян, коли ті готувалися до маневру. 

Військові псковської дивізії російської армії розміщувалися у лісопосадці Запорізької області. 

Українські воїни завдали ракетного удару по скупченню ворога. 

У результаті - знищено два важких російських трали та особовий склад всередині військових машин окупантів. 

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Ще чотири броньовики з псковським десантом спробували втекти. Але невдовзі по них також прилетіло.

«Спалено усі бронемашини ворога, зокрема нові російські БМД-4», - підсумували в ГУР. 

У жовтні росіяни зазнали найбільших втрат в Україні

За підрахунками британської розвідки, у жовтні Росія втратила рекордну кількість своїх військових - у середньому 1354 солдатів за добу. Йдеться про вбитих та поранених. 

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Наразі відомо про щонайменше 20 поранених.

Загальні втрати росіян від початку повномасштабної війни британці оцінюють у понад 696 тисяч військових.

За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби в окупантів мінус 1350 вояк. Загальні втрати називають у майже 709 російських тисяч солдатів. 

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