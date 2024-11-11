У ніч проти понеділка, 11 листопада, армія РФ атакувала Миколаїв ударними БПЛА, повідомили очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім і ДСНС України.

Атака Шахедів на Миколаїв 11 листопада − подробиці

"Є пожежі в житлових будинках в місті, всі служби на місцях", − зазначив Кім.

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07:35: Кількість загиблих збільшилася до п’яти. Як додала ДСНС, внаслідок атаки загинули п’ятеро людей, також постраждала 45-річна жінка, її госпіталізували до медичного закладу.

На місці по психологічну допомогу звернулись 22 людини.

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"... Зруйнований приватний одноповерховий будинок, виникла пожежа. Також є руйнування квартири на четвертому поверсі чотириповерхового будинку, загорілися 3-4 поверхи", − повідомили рятувальники.