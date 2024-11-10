Російське командування зібрало 50 тисяч солдатів, які готуються до контрнаступу в Курській області. Серед них - військові з Північної Кореї.

Про це пише The New York Times, посилаючись на американських і українських чиновників.

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Зазначається, що мета російського наступу на Курщині - повернути втрачені території.

Контрнаступ у Курській області

За оцінками США, Росія змогла зібрати це угруповання без необхідності виводу своїх військових зі сходу України.

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Це, пише видання, дозволяє Москві тиснути на кількох фронтах одночасно.

Українські посадовці очікують, що російський контрнаступ у Курській області за участі військ КНДР може відбутися «найближчими днями».

Наразі солдати з Північної Кореї тренуються разом російськими підрозділами на заході Курської області, додає The New York Times.

Більше по темі Зеленський підтвердив перші втрати серед солдатів КНДР у Курській області За його словами війська КНДР уже перекинули на лінію зіткнення на Курщині та північнокорейські військові вже зазнали перших бойових втрат у зіткненнях з ЗСУ.

За даними американських чиновників, КНДР направила до РФ 10 тисяч своїх військових.

«Війська одягнені в російську форму та оснащені Москвою, але вони, ймовірно, воюватимуть у своїх окремих підрозділах», - цитує NYT представників оборони США.

Росіяни навчають північнокорейців веденню артилерійського вогню, базовій тактиці піхоти та «зачистці» траншей.

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Такі навчання свідчать про те, що принаймні частина сил КНДР буде задіяна у фронтальних атаках на оборонні позиції України.

ГУР перехопило переговори військових КНДР

Українська розвідка перехопила радіопереговори військових КНДР, яких Росія залучила до війни проти України.

Найманці говорять корейською мовою.

У розмові КНДРівець спершу викликає «ремонтника». Потім наказує групі негайно повертатись.

«Четвертий, четвертий! Повертайся! Третій, другий! Повертайтесь! Прийом», - каже на перехопленій розмові солдат з Північної Кореї.