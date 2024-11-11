Кожного року молодь в усьому світі святкує свою приналежність до студентської спільноти — Міжнародний день студентів. Але не всі знають, що у цього свята є особлива історія і що воно має різні дати в різних країнах.

Коли День студента в Україні та яка його історія?

Історія цього свята почалася з розгону мирної демонстрації з нагоди 21-ї річниці створення Чехословацької Республіки. Тоді, 28 жовтня 1939 року, поліція та підрозділи СС розігнали мирне зібрання й тяжко поранили студента медичного факультету Яна Оплетала. На жаль, хлопець помер у лікарні. Ця подія підняла нову хвилю масштабних протестів проти окупації. Загалом у протестах взяли участь понад тисячу людей.

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Через ці демонстрації та бунт проти окупації 16 листопада у Берліні навіть відбулася нарада за участю Адольфа Гітлера, на якій було прийняте рішення закрити чеські вищі навчальні заклади, щоб побороти студентські протести. А вже наступного дня, 17 листопада, в Празі та інших університетських містах Чехії відбулися масові арешти студентів.

Тоді у Чехословаччині було страчено дев'ятьох провідних ватажків студентських організацій, ще понад 1 200 студентів були заарештовані. Вони провели не один рік у в'язницях за бажання здобути незалежність та бунт проти окупаційної влади. За кілька років на зборах у Лондоні Міжнародна рада студентів прийняла рішення: оголосити 17 листопада Міжнародним днем студентів у пам'ять про події в Чехії.

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В Україну це свято прийшло тільки в середині 90-х, а на офіційному рівні його почали відзначати з 1999 року. Цікаво, що саме українським студентам близький повстанський дух свята, адже вони брали активну участь у подіях обох Майданів: і у 2004, і у 2013 роках. А про свою силу та єдність наші студенти вперше заявили в 1990 році, коли влаштували "Революцію на граніті" та змусили піти на поступки тодішнє комуністичне керівництво країни.

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Чому Тетянин день 25 січня плутають з Днем студента 17 листопада?

Деякі громадяни святкують День студента 25 січня понад — на Тетянин день, що не є офіційною датою цього свята. Тетянин день не має нічого спільного з європейським студентством, а стосується лише країни-агресора РФ. Адже День студентів у Росії прив'язаний до дня заснування Московського університету в Тетянин день 1755 року (12 січня за новим стилем, 25 січня за старим стилем).

Тож правильно святкувати День студента 2024 в Україні саме 17 листопада, орієнтуючись на західні дати свят. Україна повинна наслідувати не російські імперські традиції, а європейські практики. А церковне свято Тетянин день українські православні християни тепер відзначатимуть 12 січня. Це пов'язано з переходом ПЦУ на Новоюліанський календар.

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17 листопада — це не просто дата, коли вся молодь святкує свої кращі студенські роки та відзначає свою приналежність до цієї спільноти. Головне, що в цей день вшановується пам'ять про студентські рухи, серед яких були амбітні молоді люди, що загинули в боротьбі за свої переконання.