Канцлер Німеччини Олаф Шольц скоро може зателефонувати російському президенту Владіміру Путіну, пише Zeit.
Коли Шольц поговорить із Путіним − подробиці
За його словами, розмова з російським лідером вимагає багато контактів.
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Шольц додав, що перед розмовою з Путіним необхідно обговорити ситуацію з Україною.
Як зазначає видання, на запитання, коли буде слушний час поговорити з президентом Росії, Шольц відповів: "Незабаром".
Шольц заявляв про готовність поговорити з Путіним
Раніше канцлер Німеччини заявляв, що готовий поговорити з президентом Росії Владіміром Путіним про "справедливий мир".
Напередодні саміту Європейського Союзу Шольц висловився за мирні дипломатичні переговори за участю Росії заради припинення війни в Україні.
До Кремля запит на телефонний дзвінок від канцлера Німеччини Олафа Шольца для розмови з президентом Росії Владіміром Путіним не надходив.
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Олаф Шольц планує поговорити з Путіним уперше з 2022 року.
У грудні 2022 року канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з російським президентом. Вони обговорювали війну в Україні.