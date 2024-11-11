Канцлер Німеччини Олаф Шольц скоро може зателефонувати російському президенту Владіміру Путіну, пише Zeit.

Коли Шольц поговорить із Путіним − подробиці

За його словами, розмова з російським лідером вимагає багато контактів.

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Шольц додав, що перед розмовою з Путіним необхідно обговорити ситуацію з Україною.

Як зазначає видання, на запитання, коли буде слушний час поговорити з президентом Росії, Шольц відповів: "Незабаром".

Шольц заявляв про готовність поговорити з Путіним

Раніше канцлер Німеччини заявляв, що готовий поговорити з президентом Росії Владіміром Путіним про "справедливий мир".

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Напередодні саміту Європейського Союзу Шольц висловився за мирні дипломатичні переговори за участю Росії заради припинення війни в Україні.

До Кремля запит на телефонний дзвінок від канцлера Німеччини Олафа Шольца для розмови з президентом Росії Владіміром Путіним не надходив.

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Олаф Шольц планує поговорити з Путіним уперше з 2022 року.

У грудні 2022 року канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з російським президентом. Вони обговорювали війну в Україні.