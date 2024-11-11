Велика Британія рішуче підтримає територіальну цілісність України та відкидає територіальні поступки Росії, заявив міністр фінансів Сполученого Королівства Даррен Джонс в етері програми BBC.

Британія підтримає Україну в питанні повернення всіх територій − подробиці

"Україна повинна мати можливість відновитися в тому вигляді, в якому вона була раніше. [Це − ред.] не має бути елементом поступки незаконному вторгненню з боку Росії", − пояснив Джонс.

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Він додав, що не коментуватиме "гіпотетичні сценарії" майбутньої адміністрації Штатів.

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Джонс зауважив, що повернення Криму є базою, на якій ґрунтується підтримка України.

"Це основа, на якій діє Велика Британія", − підсумував він.

Представниця Консервативної партії Дейм Пріті Пател заявила, що Велика Британія має знайти спосіб співпрацювати зі Сполученими Штатами, однак Україна не має поступитися Кримом.

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Британія запровадила санкції проти ВПК РФ і найманців

Велика Британія розширила санкції проти Росії, спрямувавши їх проти військово-промислового комплексу країни та підтримуваних нею найманців.

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28 жовтня британський уряд запровадив санкційні обмеження проти трьох російських агенцій та їхніх високопоставлених менеджерів.

17 жовтня Велика Британія оголосила про накладання санкцій проти 18 російських нафтових танкерів та чотирьох СПГ-танкерів.

10 жовтня у Великій Британії запрацював підрозділ із контролю за дотриманням торгівельних санкцій OTSI.

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