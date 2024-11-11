Протестувальники скаржилися на те, що їхні тимчасові помешкання непридатні для проживання, і що вони не отримують ваучерів на оплату оренди квартир. Вони також скаржилися, що їхні звернення ігноруються.

“Нам байдуже, де замерзати. Замерзати на вулиці – яка нам різниця, все одно ми не вдома”, – поділилася одна з біженок з кореспондентом.

На відео, опублікованому виданням, видно кілька десятків людей, які зібралися на Красній площі в Курську вдень у неділю, 10 листопада. Соціальна мережа "ВКонтакте" раніше заблокувала пост із обговоренням цього мітингу переселенців із Суджанського району.

У російському Курську біженці з Суджі, що тепер під контролем України, зібралися на спонтанний мітинг, закликаючи Кремль визнати бойові дії у їхньому регіоні війною, пише видання 7x7 Горизонтальная Россия .

Під час мітингу до протестувальників підійшов Анатолій Дроган, керівник управління з взаємодії з органами місцевого самоврядування. Він назвав зібрання «незаконним» і зажадав, щоб протестувальники розійшлися й перейшли до громадської приймальні, щоб скласти колективне звернення, але протестувальники відмовилися.

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“Вас штовхають на незаконні дії. Ми живемо з вами в режимі контртерористичної операції, і, на жаль, це не залежить від влади”, — сказав Дроган, додавши, що “влада не провокувала ворогів на кордоні — це війна. Це не під контролем влади. Був прорив, війська, що там стояли, загинули. Повірте, винних уже затримано”.

Протестувальники вимагали, щоб влада визнала, що в їхньому регіоні йде війна, і запитали, чому з ними поговорив саме Дроган, а не голова Суджанського району Богачов, який після наступу ЗСУ нічого не сказав людям.

“Ви хочете з нами спілкуватися чи кричати? Якщо кричати, то все це закінчиться просто зараз”, — відповів на це Дроган.

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Пізніше до них вийшла інша чиновниця, яка пообіцяла організувати зустріч із губернатором у вівторок. Але одна з учасниць мітингу повідомила, що губернатор не хоче зустрічатися з людьми, тому прийде голова району.

Бої в Курській області - що відомо

6 серпня Збройні Сили України розпочали наступ на Курську область Росії, що стало частиною масштабної військової операції на сході.

Операція супроводжувалася інтенсивними бойовими діями, в результаті яких були пошкоджені стратегічні об'єкти, а російські сили зазнали значних втрат.

Цей наступ привернув увагу міжнародних медіа, які активно висвітлювали хід бойових дій.

Водночас місцеві жителі та офіційні особи з Росії повідомляли про значну напруженість на лінії фронту та підготовку до можливих нових атак.