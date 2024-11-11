Країни Європейського Союзу відправлять Україні 1,5 млн артилерійських снарядів до кінця поточного року, пише Європейська правда, цитуючи Високого представника ЄС Жозепа Борреля.

ЄС надішле 1,5 млн боєприпасів до кінця року − подробиці

За словами Борреля, країни блоку надали вже понад 980 тис. снарядів, а до кінця року Україна отримає 1,5 млн.

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"Я знаю, що ми брали зобов'язання досягти цього рівня до весни – і не змогли. Але до кінця року зможемо. І для цього ми значно прискорилися”, – наголосив він.

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Більшість боєприпасів країни ЄС надали Україні в межах двосторонніх угод , однак Боррель зауважив, що чеська ініціатива працює не так швидко, як очікувалося.

Керівник європейської дипломатії додав, що ЄС зможе продовжувати постачати Україні таку ж кількість боєприпасів, "щойно вийде на крейсерську швидкість".

"Коли ми обіцяли до весни вийти на рівень 1 млн снарядів на рік, то не знали, якою є реальна місткість виробництва, і вона була не такою великою, як ми думали. Зараз уже маємо цю виробничу потужність", – пояснив Боррель.

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9 листопада в Україну приїхав Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель. Це останній візит очільника європейської дипломатії на цій посаді.

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Напередодні Жозеп Боррель закликав до активної участі ЄС та України у світовій політиці, щоб не стати "жертвою" геополітичних процесів.

Світовий банк надасть Україні 750 млн доларів на інституційні реформи для вступу до Європейського Союзу.

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