67,9 тис. позовів подали банки за 10 місяців 2024 року, повідомив Опендатабот.

Скільки позовів подали банки у 2024 році − подробиці

Протягом повномасштабного вторгнення кількість позовів від банків до боржників коливалася.

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До 2021 року вона поступово зросла до 85 тис. на рік, однак з початку повномасштабної війни знизилася майже вдвічі.

Пік позовів припав на 2023 рік, коли банки звернулися до суду понад 91 тис. разів. Це більше, ніж до російсько-української війни.

Інфографіка: Опендатабот

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Які банки найчастіше звертаються до суду − що відомо

Лідером за зверненнями до суду є Універсал банк (monobank) з майже 21 тис. позовів або 30.8% від загальної кількості позовів цьогоріч.

Його наслідує А-Банк з показником у 13 тис. звернень, а третє місце посідає Приватбанк з 11 тис. позовами.

За даними Опендатабот, до початку повномасштабної війни найбільше позивалися до боржників Приватбанк, Універсал банк (Моно) та А-Банк.