Німецька компанія Rheinmetall і фінська ICEYE надають Україні доступ до супутникових знімків високої роздільної здатності, зроблених за допомогою радарів SAR.

Про це повідомили на сайті Rheinmetall.

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Що відомо про знімки з супутників SAR

Супутникові знімки високої роздільної здатності дозволяють "бачити" крізь хмари та вночі, що надасть ЗСУ значну перевагу на полі бою.

Угода між Rheinmetall, ICEYE та Україною розширює можливості України в отриманні даних SAR.

З жовтня 2024 року ЗСУ отримують доступ до знімків з усієї флотилії супутників ICEYE.

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Супутники SAR мають низку переваг:

можуть створювати зображення високої роздільної здатності незалежно від погодних умов і часу доби;

дозволяють ідентифікувати навіть найменші об’єкти на земній поверхні;

надають перевагу у спостереженні, захопленні цілей, розвідці та позиціонуванні на полі бою.

Співпраця Rheinmetall та ICEYE розпочалась у червні 2024 року.

У вересні компанії поглибили співпрацю, а Rheinmetall отримала ексклюзивні права на продаж супутників SAR військовим та урядовим клієнтам у Німеччині та Угорщині.

ICEYE вже має досвід співпраці з Україною. У 2022 році компанія уклала контракт із фондом Сергія Притули на надання Україні доступу до супутникових знімків SAR.

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