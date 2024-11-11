За даними агентів партизанського руху «Атеш», російські військові тренують найманців з Африки та Куби на полігоні «Козачий» у Севастополі.
Цей полігон належить 810-й бригаді морської піхоти, і час від часу туди приїжджають військові вантажівки з людьми, які виглядають дуже незвично для місцевих, повідомляють партизани.
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Крім того, на цьому ж полігоні інколи проводять стрільби для підлітків з «Юнармії» (російська молодіжна військово-патріотична організація, яка "виховує" школярів віком від 8 років). Таким чином, діти слугують таким собі живим щитом для військових, що перебувають на полігоні.
«Рашисти використовують дітей як живі щити, намагаючись захистити своїх військових та найманців від ударів Сил оборони України», – кажуть партизани та додають: «Наші агенти продовжують уважно стежити за такими інцидентами та готові надати всю необхідну інформацію для притягнення окупантів до відповідальності».
Kyiv Post раніше повідомляв, що російські військові з 810-ї бригади, які перебувають на окупованому півострові, нібито дають хабарі, щоб уникнути відправлення на службу в Курську область. Партизани стверджують, що низький моральний дух серед російських військових призвів до того, що деякі з них намагаються дати хабарі своїм командирам, щоб залишитися в Криму.
«У зв'язку з цією ситуацією деякі командири нібито вимагають хабарі, щоб дати тимчасову відстрочку від відправки», – йдеться в доповіді «Атеш».
Партизани додали, що ті, хто зміг залишитися на базі, заплативши хабарі, зараз намагаються виглядати активними.
«Вони зайняті встановленням камуфляжних бар'єрів та переміщенням обладнання з одного місця на інше, глибоко побоюючись раптового нападу від Сил оборони України», – розповідають партизани.
У середині жовтня партизани «Атеш» проводили спостереження біля охоронної вежі Севастополя поблизу автотранспортного депо Чорноморського флоту Росії. Тут нібито утримують «відмовників» – військових, переважно з 810-ї бригади, які відмовилися виконувати накази щодо бойових дій у Курську, їх обмежили для «перевиховання».