За даними агентів партизанського руху «Атеш», російські військові тренують найманців з Африки та Куби на полігоні «Козачий» у Севастополі.

Цей полігон належить 810-й бригаді морської піхоти, і час від часу туди приїжджають військові вантажівки з людьми, які виглядають дуже незвично для місцевих, повідомляють партизани.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Крім того, на цьому ж полігоні інколи проводять стрільби для підлітків з «Юнармії» (російська молодіжна військово-патріотична організація, яка "виховує" школярів віком від 8 років). Таким чином, діти слугують таким собі живим щитом для військових, що перебувають на полігоні.

Advertisement

«Рашисти використовують дітей як живі щити, намагаючись захистити своїх військових та найманців від ударів Сил оборони України», – кажуть партизани та додають: «Наші агенти продовжують уважно стежити за такими інцидентами та готові надати всю необхідну інформацію для притягнення окупантів до відповідальності».