Російські війська підірвали Тернівську дамбу Курахівського водосховища в селищі Старі Терни на Донеччині.

Внаслідок підриву розпочалося підтоплення низки сіл у напрямку Богатиря, повідомив військовослужбовець 24 ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов.

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Підрив дамби Курахівського водосховища - подробиці

У коментарі Суспільному начальник Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун підтвердив інформацію про підтоплення.

Він зазначив, що наразі неможливо оцінити ступінь пошкодження дамби через постійні обстріли.

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Водночас у селах, що розташовані вздовж течії річки Вовча, фіксують підйом води.

За попередніми даними, вода підступає до населених пунктів Великоновосілківської громади.

Пошкодження ворогом греблі Курахівського водосховища несе загрозу жителям населених пунктів на річці Вовчій — як на Донеччині, так і на Дніпровщині.

Вода вже піднялася на1,2 метри, але підтоплень житла поки не фіксують, повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, передає Укрінформ.

«Росіяни пошкодили греблю Курахівського водосховища. Цей удар потенційно несе загрозу жителям населених пунктів на річці Вовчій — як на Донеччині, так і на Дніпровщині. Станом на 16:00 встановлено, що рівень води у річці в межах Великоновосілківської громади піднявся на 1,2 метри», - написав очільник області.

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Водночас він зазначив, що підтоплень житла наразі не зафіксовано.

«Ми продовжуємо моніторити рівень води у річці і готові до будь-якого розвитку подій. Тримаю ситуацію на особистому контролі. У разі суттєвих змін повідомлятиму додатково», - запевнив Філашкін.

Підрив дамби Каховської ГЕС - що відомо

6 червня 2023 року о 2:50 ночі російські окупаційні війська підірвали дамбу Каховської ГЕС, що призвело до катастрофічних наслідків.

Цей акт екоциду та воєнного злочину спричинив масштабне затоплення територій Херсонської області та частини Запорізької області, завдавши непоправної шкоди екології та життю людей.

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Більшість країн світу засудили дії Росії та висловили підтримку Україні.

Розпочато міжнародне розслідування для встановлення всіх обставин трагедії та притягнення винних до відповідальності.