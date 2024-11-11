Світовий Конґрес Українців організовує глобальну адвокаційну кампанію “Пам’ятаємо Голодомор – геноцид українців триває” до роковин Голодомору-геноциду 1932-1933 років, які цьогоріч вшановуватимуть 23 листопада. 

Водночас 19 листопада минає 1000 днів від початку повномасштабної війни Росії проти України. Ці історичні події пов’язані між собою жорстокістю та безжальністю агресора, що прагне знищити український народ. 

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Ми повинні нагадати світу про жахливі злочини, які чинив комуністичний сталінський режим проти українського народу у XX столітті, як і його спадкоємець, рашистський режим Путіна, знову чинить геноцид на українській землі.

У рамках кампанії ми закликаємо світову українську громаду та друзів України спільно організовувати та брати участь у заходах, присвячених вшануванню пам’яті жертв Голодомору-геноциду, а також засудити агресора за неспровоковану геноцидну війну.

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Як приєднатися до кампанії “Пам’ятаємо Голодомор – геноцид українців триває” 

Організовуйте акції:

  • проведіть акції, марші, флешмоби у своїх містах, щоб нагадати світу про цю трагедію
  • організуйте спільні міжрелігійні молитви та вшануйте пам’ять загиблих хвилиною мовчання
  • запаліть свічку пам’яті, у суботу, 23 листопада, аби згадати мільйони жертв жорстокого сталінського режиму.

Звертайтеся до урядів:

  • надсилайте листи-звернення до урядів своїх країн з вимогою визнати Голодомор геноцидом українського народу.
  • закликайте уряди засудити поточну агресію РФ проти України як геноцид українського народу
  • звертайтеся до урядів, аби провести офіційні вшанування памʼяті загиблих чи парламентські слухання до роковин Голодомору-геноцид.

Поширюйте інформацію:

  • використовуйте соціальні мережі для поширення інформації про акції та заходи, використовуючи гасла і гештеги: Stop Russian #Genocide In Ukraine, #WeRememberTerrorFamine, #ShineaLight 
  • діліться візуальними матеріалами на сторінках у Facebook, Instagram, Twitter.

Залучайте медіа:

  • запрошуйте журналістів та лідерів думок до участі в акціях та висвітлення подій.
  • надавайте коментарі та пишіть колонки для медіа.

Підтримуйте освітні ініціативи:

  • організовуйте науково-просвітницькі заходи, присвячені Голодомору.
  • поширюйте інформаційні матеріали та відео про Голодомор-геноцид у своїх громадах, серед молоді та в освітніх закладах.
Світовий Конґрес Українців
Світовий Конґрес Українців
Створений у 1967 році Світовий Конгрес Українців є глобальним голосом українського народу в усьому світі. Як міжнародна громадська організація ми представляємо інтереси понад 20 мільйонів українців у діаспорі, об’єднуємо українські громади та організації у понад 60 країнах світу та працюємо на підтримку демократичної, квітучої, європейської України. СКУ визнано Економічною та Соціальною Радою ООН неурядовою організацією зі спеціальним консультативним статусом. Вона має статус міжнародної неурядової організації при Раді Європи.
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