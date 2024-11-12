19 листопада минає 1000 днів від початку повномасштабної війни Росії проти України. 23 листопада Україна і світ вшановуватимуть роковини Голодомору-геноциду 1932-1933 років.

Світовий Конґрес Українців (СКУ) наголошує на історичній пов’язаності цих подій.

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У межах глобальної адвокаційної кампанії “Пам’ятаємо Голодомор – геноцид українців триває” ми повинні нагадати світу про жахливі злочини, які чинив комуністичний сталінський режим проти українського народу у XX столітті, як і його спадкоємець, рашистський режим Путіна, знову чинить геноцид на українській землі.

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Водночас 1000 днів знаменують не лише російську агресію, але стійкість українського народу. У соціальних мережах СКУ запрошує українські громади та організації з різних країн ділитися історіями громадської адвокації, волонтерства, підтримки й вдячності іноземцям, які дали прихисток втікачам від війни.

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Діліться своїми короткими розповідями та фото 1 з 1000 днів, про який світ має знати, а українці передавати, як історію з покоління в покоління.

Фото та короткі підписи до них можна надіслати на [email protected] або самостійно опублікувати вранці 19 листопада у фейсбук з хештегами #1000days #StandWithUkraine

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Також ви можете створити власні оригінальні плакати з #1000days #StandWithUkraine для соціальних мереж.

Докладніше про флешмоб та як у нього взяти участь читайте тут.