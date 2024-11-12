19 листопада минає 1000 днів від початку повномасштабної війни Росії проти України. 23 листопада Україна і світ вшановуватимуть роковини Голодомору-геноциду 1932-1933 років.

Світовий Конґрес Українців (СКУ) наголошує на історичній пов’язаності цих подій.  

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У межах глобальної адвокаційної кампанії “Пам’ятаємо Голодомор – геноцид українців триває” ми повинні нагадати світу про жахливі злочини, які чинив комуністичний сталінський режим проти українського народу у XX столітті, як і його спадкоємець, рашистський режим Путіна, знову чинить геноцид на українській землі.

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Водночас 1000 днів знаменують не лише російську агресію, але стійкість українського народу. У соціальних мережах СКУ запрошує українські громади та організації з різних країн ділитися історіями громадської адвокації, волонтерства, підтримки й вдячності іноземцям, які дали прихисток втікачам від війни. 

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Діліться своїми короткими розповідями та фото 1 з 1000 днів, про який світ має знати, а українці передавати, як історію з покоління в покоління.

Фото та короткі підписи до них можна надіслати на [email protected] або самостійно опублікувати  вранці 19 листопада  у фейсбук з хештегами #1000days #StandWithUkraine 

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Також ви можете створити власні оригінальні плакати з  #1000days #StandWithUkraine  для соціальних мереж. 

Докладніше про флешмоб та як у нього взяти участь читайте тут.

Світовий Конґрес Українців
Світовий Конґрес Українців
Створений у 1967 році Світовий Конгрес Українців є глобальним голосом українського народу в усьому світі. Як міжнародна громадська організація ми представляємо інтереси понад 20 мільйонів українців у діаспорі, об’єднуємо українські громади та організації у понад 60 країнах світу та працюємо на підтримку демократичної, квітучої, європейської України. СКУ визнано Економічною та Соціальною Радою ООН неурядовою організацією зі спеціальним консультативним статусом. Вона має статус міжнародної неурядової організації при Раді Європи.
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