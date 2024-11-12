Кожного дня сучасна українська музика здобуває все більшу популярність не лише на Батьківщині, а й далеко за її межами. Свою музику активно презентує молоде покоління українських виконавців, які експериментують зі звуком та створюють унікальні, сучасні музичні композиції. Пропонуємо зануритися в атмосферу найкращого українського фолку, року та попу в нашій добірці! KOZAK SYSTEM – Люди-Титани Один з найкращих треків цього року про Незламних і Нескорених. Людей, які не зламалися під тиском серйозних травм, а навпаки, навчилися жити далі, знайти в собі сили та натхнення. Те, що треба чути українцям за кордоном та тим, хто живе тут й зараз. Advertisement ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. "Люди-Титани — це ті, хто не втратив дух, хто знаходить нові перспективи та надихає інших", — зауважує Іван Леньо.

KRUT – Квітну з тобою Трек KRUT "Квітну з тобою" це чудове поєднання важливих слів та заколисуючої мелодії, який закликає насолоджуватися життям і жити моментом. Пісня наснилася Марині під час її благодійного туру по Канаді. Вона відразу зачарувала артистку своєю мелодією і знайшла свій шлях до студії завдяки співпраці з продюсером Іваном Клименком. YAKTAK – Нижча зростом Фіналіст Нацвідбору на "Євробачення" створив свій дебютний альбом "Під гітару", до якого увійшли хіти "Порічка", "Погляд", "Уночі", "Нижча зростом". Альбом це своєрідний творчий щоденник, де кожен трек відображає етапи життя та емоційні переживання виконавця. Advertisement Чуттєва пісня "Нижча зростом" запрошує слухачів у світ кохання, який такий крихкий, але зігріває душу. Він важливий, адже це відчуття, коли ти вдома й хтось тебе чекає — безцінне.

Гурт ADAM – Повільно Гурт потрапив у плейлисти українських слухачів з романтичною піснею "Повільно". Трек створений виконавцем та його дружиною й зачаровує своєю мелодією та текстом. Він про кохання та необхідність інколи зупинити момент, щоб насолодитися життям тут й зараз. Це найпопулярніша пісня гурту, вона зібрала на YouTube понад 5 млн переглядів. Advertisement Океан Ельзи – Той день feat Yaktak, Kola, Shumei, Jerry Heil На річницю гурту Океан Ельзи за підтримки таких відомих виконавців як-от Yaktak, Kola, Shumei, Jerry Heil перевипустили свою хітову пісню "Той день". Ця стара, добре відома класична пісня отримала нове звучання майже через 24 роки. Головний меседж композиції — непохитне бажання та переконання українців, що той день, на який всі чекають, обов’язково настане.

Женя Галич — Танець Пінгвіна Фронтмен гурту O.Torvald Женя Галич переспівав класику Скрябіна спеціально для саундтреку фільму "Я, Побєда і Берлін". Кіноповість заснована на реальних подіях та описує подорож Кузьми на старенькому авто "Побєда" до Берліну разом із його другом Бардом — Андрієм Бардецьким. Андрій є засновником музичного бару ГРАМ та (раніше) ідеологом Хліб Club. Трек до фільму одразу завоював увагу поціновувачів творчості Скрябіна та став хітом серед нової української музики. Advertisement SadSvit та СТРУКТУРА ЩАСТЯ – Силуети Це драйвова пісня у жанрі синт-вейв з захоплюючою візуальною частиною не покидала топ чартів у Spotify 2022-2023 року. Вона завоювала серця слухачів як в Україні, так і за її межами. Трек має понад два з половиною мільйони прослуховувань на Spotify, майже півтора мільйона переглядів кліпу на YouTube. Трек створений під впливом розмов та думок про ядерну війну, які активно точилися у 2022 році. Після виходу пісні її слухали в середньому по 130 тисяч разів на день.

Артем Пивоваров та Quest Pistols – Очі Український співак Артем Пивоваров разом з групою Quest Pistols створив композицію "Очі" та чуттєвий чорно-білий кліп на неї. Це вірш поета Григорія Чупринки покладений на музику створений в рамках авторського проєкту Пивоварова "Твої вірші, мої ноти". Його проєкт несе в маси ідею популяризації та підтримки української культури, поетів і письменників через призму музики. Advertisement Nesamovyta — Літаки Вражаюче зрілий дебют молодої виконавиці, чиї пісні тепер регулярно потрапляють в топ чартів на Spotify. Її трек "Літаки" це меланхолійний поп під UKG, підсилений самобутнім вокалом, драматичною лірикою та професійним, вражаюче знятим, кліпом. Одразу після своєї пісні "Літаки" співачка Nesamovyta видала ще один класний сингл — сонячний ту-степ "Не Забереш".