Майбутній 47-й президент США Дональд Трамп після вступу на посаду в Білому домі займатиме більш жорстку позицію щодо війни в Україні, пише Fortune, цитуючи колишнього державного секретаря Майка Помпео під час Глобального форуму в Нью-Йорку.

Трамп займе більш жорстку позицію щодо війни в Україні − подробиці

"Президент Трамп не дозволить Владіміру Путіну прокотитися через Україну. Припинення фінансування українців призведе до цього, і про це йому скаже вся його команда", − зауважив він.

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Помпео сподівається, що Трамп зрозуміє необхідність жорсткої позиції Заходу щодо війни країни-агресора проти України.

За його словами, Захід має сприйматися Росією як такий, що протистоїть "головорізу і жахливому хлопцю", тобто російському президенту Владіміру Путіну, та не дозволить йому тріумфувати.

"Я дуже сподіваюся, що президент Трамп зрозуміє цю необхідність", − наголосив ексдержсекретар США.

Плани Трампа щодо України − що відомо

Майбутній президент США Дональд Трамп налаштований на укладення мирної угоди між Україною та Росією якнайшвидше.

Трамп видасть десятки указів у перші дні роботи на посаді.

У списку Трампа на перші дні роботи є такі плани:

почати масову депортацію мігрантів;

скасувати політику адміністрації Байдена у сфері освіти;

реорганізувати федеральний уряд шляхом звільнення тисяч федеральних службовців, які, на думку Трампа, таємно працюють проти нього і його поплічників;

помилувати людей, заарештованих за їхню роль у штурмі Капітолію 6 січня 2021 року;

"посадити Україну та Росію за стіл переговорів".

Майбутній 47-й президент США обрав власним радником із національної безпеки республіканця Майка Волца.

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Російський лідер Владімір Путін, схоже, припускає, що обраний президент США Дональд Трамп прислухатиметься до інтересів і вподобань Кремля, не вимагаючи від Москви жодних поступок чи вигод у відповідь.