Росія заполонила українське небо "Шахедами". Про те, як росіянам вдалося наростити виробництво і значно модернізувати БПЛА «Шахед», ми писали в перші частині матеріалу, її можна прочитати тут.
Журналіст Kyiv Post, який опитав авіаційних і технічних експертів, бійців і офіцерів підрозділів протиповітряної оборони, у другій частині матеріалу зосередився на засобах та способах, які українські сили застосовують у боротьбі проти зграй ворожих БПЛА. Також поговорити про ті засоби міжнародного тиску, які допоможуть зменшити потужність російських ударів та можливості виробництва "Шахедів".
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Українська ППО творить дива у боротьбі з російськими шахедами
Незважаючи на стрімке збільшення «Шахедів» в українському небі, українські зенітники продовжують успішно збивати більшість з них. Результативність почасти сягає 90%. Як таке можливо?
Команда України втрачає команду Трампа
По-перше, частина так званих «Шахедів» ними не є. Частина БПЛА - це, як кажуть експерти, «обманки». Іноді навіть без бойової частини.
«Це просто моторчик, маленький пропелер, і далі щоб з пінопласту і палиць. Але радар все одно помічає це як ціль. Навіщо? Мабуть, щоб демаскувати нас, або відтягнути на себе зусилля мобільних вогневих груп», - каже нам один з офіцерів української ППО.
Нещодавно Головне управління розвідки МО України опублікувало фотографії таких пристроїв.
Другий фактор – збільшення кількості вогневих груп. Як кажуть нам київські зенітники, що збивають «Шахеди» в Київській області, більш низькі висоти, на яких ті літають, роблять їх більш вразливими для кулеметів.
«Так, ракета, наприклад – це коли ти хочеш уразити його на 100%. З кулеметом ти можеш використати всю «пачку» патронів, але чим нижче висота БПЛА – тим менше витрати куль і тим швидше ти його збиваєш», - каже нам один з зенітників.
Ще один засіб – засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ). Кияни давно почали помічати, що часто мобільні телефони втрачають геолокацію, опиняються то в Білорусі, то в Китаї, то в Північному льодовитому океані. Крім того, можуть показувати час, відмінний від київського на кілька годин.
За словами експертів, це і є робота РЕБ. Він виводить з ладу або створює перешкоди в діяльності всіх електронних пристроїв навкруги.
«Механізм дії простий – на певній території створюється поле радіоелектронних перешкод, де заглушається супутниковий навігаційний сигнал, і "Шахед" не знаходить свою ціль. Він пролітає повз, летить кудись далеко, потім вилітає з поля дії РЕБ, бачить, що його ціль вже позаду, розвертається назад, знову влітає в поле РЕБ, знову губиться, і так може літати колами, поки не випрацює пальне, або поки його не зіб’ють. Саме тому тривоги такі довгі.
Важливо розуміти – під дією РЕБ «Шахед», оскільки втратив ціль, вже не «підрулює» себе, а отже дуже вразливий до вітру, сильно відхиляється. Приблизно на 5 кілометрів кожні 100 км», - каже аналітик групи Defense Express Олег Катков.
Іноді під дією засобів РЕБ вони розвертаються, і летіть на північ, в Білорусь, або ж в Росію. Так, один з «Шахедів» вчора розвернувся, ліг на зворотній курс, і впав на багатоповерхівку в російському Бєлгороді.
«Це відбуваєтсья тому, що коли сигналу немає, вони лягають на магнітний курс, тобто, летять по компасу», - каже Катков.
Частина шахедів під дією засобів РЕБ падає і позначається не як збита, а як «локаційно втрачена». Іноді кількість локаційно втрачених шахедів досягає майже 50%. Військові кажуть – якщо раніше кожен збитий дрон підтверджували фотографіями збитого безпілотника з прив’язкою до місцевості, то тепер через навантаження на зенітників, шукати кожен збитий з сотні шахедів щодня – просо немає часу. Тому вони і позначаються як «локаційно втрачені».
Як протидіяти зграям російських БПЛА
По-перше, Україна різко збільшує кількість мобільних вогневих груп для прикриття столиці. Незважаючи на критику, вони, за словами самих зенітників, показали свою ефективність. Так, Президент Зеленський на засіданні Ставки 11 листопада видав відповідний наказ.
Інший спосіб – збільшувати поля РЕБ. Очевидно, це той засіб, який буде застосовуватись найактивніше, як і автоматизація ураження. Військові кажуть – РЕБ наразі – найефективніший спосіб боротьби з дронами.
«Треба розуміти, що GPS – нє єдина система, яка там є. Вони мають і ГЛОНАСС (російський аналог) і інерціальну систему. Втім, це працює. Нещодавно у мене один знайомий в підрозділі посадив РЕБом два ціленьких «Шахеди» в суміжній області. Але варто розуміти, що неможливо повністю накрити всю Україну полями РЕБ», - каже нам один з офіцерів-зенітників зі 1129 зенітно-артилерійського полку, які захищають Київ.
Поля РЕБ вже поки що ефективно діють в Харкові, Сумах, Києві.
Але найголовніше – це можливість уразили саме серце виробництва «Шахедів».
«Треба вдарити по заводу в Елабузі. Нам потрібна далекобійна ракетна зброя і дозвіл використовувати її по цілях в РФ. Росіяни можуть скільки завгодно масштабувати виробництво «Шахедів», ми не можемо безперервно боротись з наслідками, треба боротись з причинами», - каже авіаексперт, провідний науковий співробітник НАУ Валерій Романенко.
Він продовжує – оскільки в «Шахедах» велика кількість китайських, тайванських та навіть американських комплектуючих, адміністрація Трампа могла б бути більш рішучою в питаннях санкційного тиску – це підкосило б виробництво ударних дронів.
«По-перше, треба пригрозити китайським компаніям, які постачають ці двигуни в РФ – санкціями. Це дієво, китайські компанії в такому випадку припиняють працювати з РФ. Росіяни довго шукатимуть замінник. Система наведення там – зі США. Достатньо провести аудит компаній, які закуповують це обладнання, щоб виявити, де є «лівак», це простіше зробити, якщо нумерувати кожну деталь і вимагати від компаній чіткого звіту, куди вона їх перепродає. Це вже серйозно звузить можливості росіян, і головне – це не вимагає від нової адміністрації чогось надскладного», - каже Романенко.
Яке майбутнє «Шахеда»? Як каже полковник Костянтин Горбачов, який вже десять років працює над експлуатацією та вивченням БПЛА, «Шахеди» стануть більш потужні і керовані.
«Вони вже зараз встановлюють на "Шахеди" супутниковий зв’язок. Наприклад, навіть «Старлінки» нам траплялися. Тобто, йде до того, що "Шахеди" не будуть з часом літати по заданих траєкторіях, а будуть керуватися операторами онлайн. Війна прогресує, і з кожним роком вона все більш не схожа на ту якою була спочатку. І нам потрібно відповідати її викликам», - підсумовує Горбачов.