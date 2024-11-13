Росія заполонила українське небо "Шахедами". Про те, як росіянам вдалося наростити виробництво і значно модернізувати БПЛА «Шахед», ми писали в перші частині матеріалу, її можна прочитати тут.

Журналіст Kyiv Post, який опитав авіаційних і технічних експертів, бійців і офіцерів підрозділів протиповітряної оборони, у другій частині матеріалу зосередився на засобах та способах, які українські сили застосовують у боротьбі проти зграй ворожих БПЛА. Також поговорити про ті засоби міжнародного тиску, які допоможуть зменшити потужність російських ударів та можливості виробництва "Шахедів".

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Українська ППО творить дива у боротьбі з російськими шахедами

Незважаючи на стрімке збільшення «Шахедів» в українському небі, українські зенітники продовжують успішно збивати більшість з них. Результативність почасти сягає 90%. Як таке можливо?

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По-перше, частина так званих «Шахедів» ними не є. Частина БПЛА - це, як кажуть експерти, «обманки». Іноді навіть без бойової частини.

«Це просто моторчик, маленький пропелер, і далі щоб з пінопласту і палиць. Але радар все одно помічає це як ціль. Навіщо? Мабуть, щоб демаскувати нас, або відтягнути на себе зусилля мобільних вогневих груп», - каже нам один з офіцерів української ППО.

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Нещодавно Головне управління розвідки МО України опублікувало фотографії таких пристроїв.

Фото ГУР

Другий фактор – збільшення кількості вогневих груп. Як кажуть нам київські зенітники, що збивають «Шахеди» в Київській області, більш низькі висоти, на яких ті літають, роблять їх більш вразливими для кулеметів.

«Так, ракета, наприклад – це коли ти хочеш уразити його на 100%. З кулеметом ти можеш використати всю «пачку» патронів, але чим нижче висота БПЛА – тим менше витрати куль і тим швидше ти його збиваєш», - каже нам один з зенітників.

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Зенітники 1129 зенітно-ракетного полку під Києвом. Фото автора

Ще один засіб – засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ). Кияни давно почали помічати, що часто мобільні телефони втрачають геолокацію, опиняються то в Білорусі, то в Китаї, то в Північному льодовитому океані. Крім того, можуть показувати час, відмінний від київського на кілька годин.

За словами експертів, це і є робота РЕБ. Він виводить з ладу або створює перешкоди в діяльності всіх електронних пристроїв навкруги.

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«Механізм дії простий – на певній території створюється поле радіоелектронних перешкод, де заглушається супутниковий навігаційний сигнал, і "Шахед" не знаходить свою ціль. Він пролітає повз, летить кудись далеко, потім вилітає з поля дії РЕБ, бачить, що його ціль вже позаду, розвертається назад, знову влітає в поле РЕБ, знову губиться, і так може літати колами, поки не випрацює пальне, або поки його не зіб’ють. Саме тому тривоги такі довгі.

Важливо розуміти – під дією РЕБ «Шахед», оскільки втратив ціль, вже не «підрулює» себе, а отже дуже вразливий до вітру, сильно відхиляється. Приблизно на 5 кілометрів кожні 100 км», - каже аналітик групи Defense Express Олег Катков.

Іноді під дією засобів РЕБ вони розвертаються, і летіть на північ, в Білорусь, або ж в Росію. Так, один з «Шахедів» вчора розвернувся, ліг на зворотній курс, і впав на багатоповерхівку в російському Бєлгороді.