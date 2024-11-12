Сили оборони України відбили потужний наступ російської армії в Курській області та знищили батальйон російських бійців, повідомила пресофіцерка 47-ої окремої механізованої бригади Анастасія Блищик в ефірі національного телемарафону у вівторок, 12 листопада.

ЗСУ відбили кілька хвиль атак росіян у Курській області

За її словами, росіяни намагалися штурмувати українські позиції, але для них це закінчилося лише втратами.

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“Вчора дійсно був "чорний день" для російських окупантів, які намагалися штурмувати в 5-6 накатів”, - каже Блищик та додає, що “росіяни намагалися залітати на техніці, з десантом і штурмувати населені пункти. Проте десять одиниць бронетехніки були знищені воїнами 47 ОМБр”.

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Три ворожих БТР підірвалися на мінах, іншу техніку знищили за допомогою FPV-дронів і ПТРК Стугна.

“Іншу бронетехніку знищили наші суміжники… Також була ліквідована група загарбників, та частина, якій пощастило вижити, розбіглася по посадках”, - додає прессофіцерка.

Більше по темі Росіяни незабаром можуть піти у великий наступ у Курській області Росіяни наразі проводять спільні навчання з військовими з КНДР.

За словами Блищик, загалом обстановка на напрямку є тяжкою, але контрольованою.

Контрнаступ росіян у Курській області - що відомо

Як пише аналітик Bild Юліан Рьопке, російські війська проводять велику наступальну операцію у Курській області РФ, щоб витіснити українські сили, але в результаті мають лише величезні втрати.

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Аналізуючи ситуацію після трьох днів активного російського контрнаступу в Курській області, Рьопке зазначив, що російські війська втратили 28 одиниць бронетехніки, здебільшого сучасних БТР-82А, а також понад 200 солдатів убитими чи пораненими. Він підкреслив, що це велика катастрофа для Путіна та його генералів.

10 листопада The New York Times повідомляло, що російські та північнокорейські війська готуються до наступу на українські позиції на Курському напрямку, і кількість солдатів, які можуть брати участь у наступі, може досягти 50 тисяч.

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Як заявив президент України Володимир Зеленський у понеділок ввечері, Сили оборони України стримують 50 тисяч російських солдатів на Курському напрямку, не даючи їм змоги воювати на території України.

У серпні 2024 року українські війська розпочали наступальні операції на території Курської області, яка є стратегічно важливою для Росії через її близькість до кордону з Україною та нафтогазові ресурси. Операція була частиною ширшої стратегії, спрямованої на ослаблення російської оборони в прикордонних регіонах та зниження можливостей для подальших атак на українські території.

Минулого тижня у російському Курську біженці з Суджі, що тепер під контролем України, зібралися на спонтанний мітинг, закликаючи Кремль визнати бойові дії у їхньому регіоні війною