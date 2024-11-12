Біткоїн подолав історичний максимум 89 тис. доларів після перемоги на виборах президента США Дональда Трампа, пише Bloomberg.

Як біткоїн подолав історичний максимум − подробиці

Біткоїн збільшився приблизно на 32% після виборів у США досягнувши історичного максимуму у 89 599 доларів 12 листопада.

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Трамп раніше пообіцяв зробити правила криптовалют більш дружніми, а Республіканська партія зміцнила контроль над Конгресом, підвищуючи шанси проштовхнути свій порядок денний.

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Інші обіцянки Трампа полягають у створенні стратегічного запасу біткоїнів та сприянню внутрішньому видобутку криптовалюти для перетворення Штатів на крипто-столицю Землі.

"Його позиція є різким відривом від репресій Комісії з цінних паперів і бірж проти суперечливої галузі під час президента Джо Байдена", − наголошує Bloomberg.

За даними біржі Deribit, інвестори вважають, що біткоїн перевищить позначку 100 тис. доларів до кінця 2024 року.

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Вартість біткоїну вперше за місяць у серпні сягнула 65 тис. доларів

Біткоїн досяг позначки 65 тис. доларів уперше за останні три тижні серпня, чому сприяло пожвавлення попиту на спеціалізовані американські біржові фонди через ознаки того, що Федеральна резервна система США має намір пом'якшити монетарну політику.

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Найбільший цифровий актив виріс на 1,2% до 65 030 доларів, а потім знову впав до 64 тис. доларів. Раніше криптовалюта збільшилася в ціні на 7,4%, що стало найстрімкішим зростанням за такий період з середини липня.

Кількість декларацій, в яких згадується криптовалюта, росте з року в рік, повідомляв раніше Опендатабот.