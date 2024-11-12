Австралійський Літературний клуб “Мальви” організовує літературну подію, покликану вшанувати роковини Голодомору-геноциду 1932-1933 років.

Про це повідомила віцепрезидентка Світового Конґресу Українців у країнах південної, південно-східної Азії, Австралії, Нової Зеландії, Туреччині та Лівані Наталія Пошивайло-Таулер.

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Літературна подія до роковин Голодомору - як приєднатися

“Запрошуємо дітей та дорослих до особливої літературної події, де ми разом, через літературне слово, згадаємо і розкажемо дітям про важкі роки Голодомору”, – написали в Літературному клубі “Мальви”. 

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На заході обговорять книги “Через вогонь над водою” – впорядковані Наталією Пошивайло-Таулер спогади полтавки, яка пережила трагедію Голодомору – та “Голодомор: заглушені голоси голодних дітей” Лесі Мельничук.

“Ці книги передають глибину трагедії для нових поколінь”, – ідеться в описі події.

Голодомор – це не лише трагедія минулого, “це урок мужності, нескореності та сили духу, що живе в серцях українців”, наголошують організатори. 

“Вона нагадує нам, ким ми є і чому так важливо берегти правду. Ми – живий зв’язок між минулим і майбутнім, і ця пам’ять є частиною нашої сили”, – кажуть організатори. 

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Захід відбудеться онлайн 17 листопада о 10:00 за Києвом. Доєднатися можна за посиланням

Нагадаємо, Світовий Конґрес Українців організовує глобальну адвокаційну кампанію “Пам’ятаємо Голодомор – геноцид українців триває” до роковин Голодомору-геноциду 1932-1933 років, які цьогоріч вшановуватимуть 23 листопада, а також до 1000 днів великої війни Росії проти України.

Світовий Конґрес Українців
Світовий Конґрес Українців
Створений у 1967 році Світовий Конгрес Українців є глобальним голосом українського народу в усьому світі. Як міжнародна громадська організація ми представляємо інтереси понад 20 мільйонів українців у діаспорі, об’єднуємо українські громади та організації у понад 60 країнах світу та працюємо на підтримку демократичної, квітучої, європейської України. СКУ визнано Економічною та Соціальною Радою ООН неурядовою організацією зі спеціальним консультативним статусом. Вона має статус міжнародної неурядової організації при Раді Європи.
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