Австралійський Літературний клуб “Мальви” організовує літературну подію, покликану вшанувати роковини Голодомору-геноциду 1932-1933 років.

Про це повідомила віцепрезидентка Світового Конґресу Українців у країнах південної, південно-східної Азії, Австралії, Нової Зеландії, Туреччині та Лівані Наталія Пошивайло-Таулер.

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Літературна подія до роковин Голодомору - як приєднатися

“Запрошуємо дітей та дорослих до особливої літературної події, де ми разом, через літературне слово, згадаємо і розкажемо дітям про важкі роки Голодомору”, – написали в Літературному клубі “Мальви”.

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На заході обговорять книги “Через вогонь над водою” – впорядковані Наталією Пошивайло-Таулер спогади полтавки, яка пережила трагедію Голодомору – та “Голодомор: заглушені голоси голодних дітей” Лесі Мельничук.

“Ці книги передають глибину трагедії для нових поколінь”, – ідеться в описі події.

Голодомор – це не лише трагедія минулого, “це урок мужності, нескореності та сили духу, що живе в серцях українців”, наголошують організатори.

“Вона нагадує нам, ким ми є і чому так важливо берегти правду. Ми – живий зв’язок між минулим і майбутнім, і ця пам’ять є частиною нашої сили”, – кажуть організатори.

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Захід відбудеться онлайн 17 листопада о 10:00 за Києвом. Доєднатися можна за посиланням.

Нагадаємо, Світовий Конґрес Українців організовує глобальну адвокаційну кампанію “Пам’ятаємо Голодомор – геноцид українців триває” до роковин Голодомору-геноциду 1932-1933 років, які цьогоріч вшановуватимуть 23 листопада, а також до 1000 днів великої війни Росії проти України.