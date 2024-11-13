Навальна, почувши вигуки, сказала в мікрофон, що їй важко розчути їх із залу, і запросила людей вийти на сцену. Одна з активісток погодилася та запитала Навальну, чи вона підтримує війну Росії проти України. Після цього українці разом покинули зал, а Навальна продовжила свій виступ.

Як пише ВВС Україна , під час виступу Юлії Навальної українські активісти кричали "Зупиніть Росію" і "Зупиніть війну", бо звук сирени з додатку був недостатньо гучним.

У такий спосіб українці висловили свій протест проти виступу Навальної на міжнародній технологічній конференції WebSummit, що зібрала понад 70 тисяч учасників і відвідувачів з усього світу.

Юлія Навальна, вдова російського опозиціонера Олексія Навального, під час виступу в Лісабоні у вівторок, 12 листопада, звернулася до українців із закликом "не вигадувати собі ворога". Це сталося після того, як українські активісти увімкнули сигнал повітряної тривоги, щоб зірвати її виступ.

За словами активістів, Навальна так і не наважилася звинуватити Росію в нападі на Україну, знову і знову повторюючи що вона проти режиму Путіна та розповідаючи про свого чоловіка Олексія Навального.

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"На сцену вийшла українка, наш голос почули. Громадяни країни 404 мають знати, що їх таке чекає у будь-якому куточку світу", – сказала одна із українських активісток.

Юлія Навальна імітує боротьбу з режимом Путіна - що варто знати

Навальна, як і її покійний чоловік, Олексій Навальний, який помер у російській в'язниці, відкрито виступає проти політики президента Росії Владіміра Путіна та війни, розв'язаної ним в Україні. Однак її заяви викликають неоднозначну реакцію серед українців.

Зокрема, вона зазначила, що, хоч і не підтримує війну, вона і не бажає поразки Росії. Також Навальна сумнівається у доцільності постачання західної зброї українській армії, її головний аргумент у цьому це те, що “бомби влучають і по росіянах”. Крім того, вона наголошує, що війна є персональною ініціативою Путіна, і не всі росіяни підтримують його політику.​

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Ще в липні 2024 року стало відомо, що Юлія Навальна стане одним з спікерів на технологічній конференції WebSummit-2024.

Через обурення українців її виступ тоді, здавалось, скасували. Однак за день до виступу, 11 листопада, профіль Навальної знову з'явився в програмі на двох панелях. В свою чергу українська технологічна спільнота вирішила відповісти на це флешмобом.

На конференцію організатори її запросили як "потужний голос за демократію та права людини".

Розробник застосунку "Повітряна тривога", що теж був на саміті, зумів зробити так, щоб сповіщення ввімкнулося в усіх охочих в один і той самий час.

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Коли пролунали перші сигнали повітряної тривоги, багато іноземців були у шоці, не розуміючи, що відбувається, діляться очевидці.

Пізніше Навальна написала допис в соцмережі та висловила здивування тим, що "група українських учасників Web Summit" спитала в неї, чи підтримує вона війну проти України.

"Серйозно? Ви це в мене питаєте?.. Я борюся проти режиму Путіна і проти війни. І вважаю, що це взаємопов'язані речі", – написала вона, нагадавши про антипутінську та антивоєнну позицію її чоловіка.

Також Навальна зазначила, що "ворог у нас один".

"І українцям не треба вигадувати собі ворога в особі російської опозиції", – додала вона.