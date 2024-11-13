13 листопада російські війська атакували Салтівський район Харкова. Окупанти поцілили безпілотником у багатоквартирний будинок та поблизу одного з торгівельних центрів.

Відомо про трьох осіб, які дістали поранень, повідомив міський голова Ігор Терехов.

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Атака на Харків 13 листопада - подробиці

«Приліт ворожого БПЛА у Салтівському районі. Удар прийшовся поблизу одного з торговельних центрів. Пошкоджені припарковані поряд з ним авто та скління будівлі», - зазначив Терехов.

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На місці влучання працюють відповідні служби.

Поряд із ТЦ пошкоджено більш ніж 20 припаркованих машин і контактну мережу тролейбуса.

Внаслідок російського удару троє осіб дістали поранень.

"Двоє потерпілих з уламковими пораненнями госпіталізовані — 74-річні чоловік та жінка. 84-річна жінка госпіталізована до лікарні з гіпертонічним кризом. У 53-річної жінки діагностована гостра реакція на стрес", - повідомив начальник Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Останні повітряні атаки на Україну − що треба знати

У ніч проти 13 листопада ППО збила 37 із 90 російських безпілотників різного типу, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

12 листопада українські сили протиповітряної оборони знешкодили 46 зі 110 російських безпілотників різного типу.

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110 безпілотників типу Shahed і дронів невстановленого типу летіли з напрямків Курська, Приморсько-Ахтарська та Брянська в Росії.

У ніч проти 11 листопада українська ППО знешкодила 39 із 74 російських безпілотників різного типу. 74 безпілотники типу Shahed і дрони невстановленого типу летіли з напрямків Курська, Приморсько-Ахтарська, Орла та Брянська в Росії.

10 листопада, Росія запустила по Україні рекордну кількість дронів − 145.

Це були ударні БпЛА "Shahed" і безпілотники невстановленого типу. Наша ППО збила 62 ворожі безпілотники.