США надіслали Україні 83% боєприпасів і 67% засобів протиповітряної оборони з обіцяних обсягів у межах додаткового фінансування, повідомив прессекретар Пентагону генерал-майор Пет Райдер.

Скільки з обіцяних боєприпасів і ППО США передали Україні

З квітня по жовтень цього року США використали майже $3,7 млрд на військову допомогу Україні в рамках програми PDA. Це дозволило швидко передати Україні значну частину обіцяної зброї, зокрема 83% боєприпасів та 67% засобів ППО.

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Це відбувалося під час 12 вилучень за програмою PDA (P residential Drawdown Authority). Програма передбачає негайну передачу зброї із запасів Пентагону Україні протягом кількох днів або тижнів.

У середині жовтня Сполучені Штати надали 83% таких боєприпасів:

155-міліметрові артилерійські снаряди;

зенітні ракети GMLR;

Patriot;

NASAMS;

ракети та інше.

Штати вже виконали 67% відравлень обіцяних засобів ППО, зокрема ракет Stinger і Hawk, а також 60% анонсованої допомоги, яка містить бомби малого діаметра і 105-міліметрові боєприпаси.

«Одразу після ухвалення додаткового фінансування ми поставили сотні тисяч артилерійських снарядів, тисячі одиниць бронетехніки, тисячі боєприпасів для HIMARS і протитанкової зброї, десятки артилерійських систем, значні спроможності протиповітряної оборони, включно з батареєю Patriot, сотні перехоплювачів і десятки інших систем», — сказав речник Пентагону.

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Програма PDA наразі містить 7,1 млрд доларів, тобто це 4,3 млрд доларів на 2024 фінансовий рік і 2,8 млрд повернутих доларів, а також 2,2 млрд доларів, що лишилися в USAI. Райдер пообіцяв прискорення використання коштів для відправлення необхідного озброєння до ЗСУ.

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