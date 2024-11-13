У жовтні 2022 року Нова пошта отримала офіційний статус поштового оператора в Польщі, а сьогодні її відділення вже працюють у багатьох містах цієї країни. Тож де наразі розташовані пункти прийому посилок та які послуги ви можете там отримати? — Відповідаємо на всі запитання.
Як відправити посилку з України в Польщу Новою поштою?
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Нова пошта вже давно планувала вийти на ринок ЄС, тож у жовтні 2022 року відкрила відділення Nova Post у Польщі та отримала там офіційний статус поштового оператора. Наразі працює 39 відділень у 25 польських містах, а також 20 000 поштоматів і два сортувальні термінали у Варшаві та біля Жешува.
Темпи розвитку Нової пошти у Польщі були досить швидкими, адже компанія прагнула охопити свою ключову аудиторію в Польщі — мігрантів з України — та зацікавити їх своїми послугами. У квітні 2023 року в Польщі були відкриті ще 10 відділень, а у червні відділення Нової пошти вже працювали в усіх 16 воєводствах Польщі.
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Польща стала першим закордонним ринком для української кур'єрської компанії. Генеральний директор “Nova Post Polska” Дмитро Вергун заявив після відкриття першого вантажного відділення у Варшаві, що в середньостроковій перспективі усі відділення у Варшаві прийматимуть відправлення вагою до 100 кг.
Доставка посилок у відділення Нової пошти в Польщі має деякі обмеження, які зазвичай встановлюються польською стороною. Так, є обмеження на доставку продуктів, які швидко псуються, БАД і ліків, а також насіння, рослин та кормів для тварин. Загальна вага продуктів не повинна перевищувати 10 кг. При цьому звичайні посилки з речами чи побутовими товарами приймаються з обмеженням ваги до 30 кг. З повним списком дозволених і заборонених до відправки товарів можна ознайомитися на сайті Нової пошти.
Орієнтовний термін доставки посилок з України до Польщі становить 5 робочих днів. У тариф доставки включене безкоштовне зберігання протягом 7 днів. Після цього вам доведеться додатково сплачувати від 2 до 4 злотих за кожний день після закінчення терміну зберігання, тож враховуйте це, якщо не можете забрати посилку вчасно.
Як відправити посилку Новою Поштою з Польщі через поштомати?
Нова пошта розширює можливості відправки посилок додому для українців у Польщі. Тепер документи та посилки вагою до 25 кг можна відправити через поштомати компанії Inpost. Також відправити посилки з Польщі до України можна як завжди з відділення Nova Post або викликом кур'єра на адресу.
Поштомати InPost доступні для відправки ваших посилок 24/7. Це суттєво вирізняє їх від відділень, що мають чіткий графік роботи. Клієнти цього сервісу мають змогу оформити доставку у відділення, поштомат Нової пошти або на адресу в межах України чи Польщі. Середній термін доставки в Україну з поштомата — приблизно 3 дні.
Оформити накладну для відправки посилки через поштомати InPost можна як у мобільному додатку Nova Post, так і на сайті або в особистому кабінеті. Запакувати посилку в коробку теж можна самостійно вдома, після чого треба оплатити відправлення та віднести його до комірки поштомата. Посилку можна буде завантажити в автомат протягом 3 днів, а якщо послугою не скористалися, то за два тижні вам автоматично повернуть кошти на картку.
Вартість доставки з поштоматів така ж, як і з відділення Nova Post у Польщі:
- документи (8*38*64 см) - 40 PLN
- посилка до 2 кг (8*38*64 см) - 45 PLN
- посилка до 10 кг (19*38*64 см) - 65 PLN
- посилка до 25 кг (41*38*64 см) - 90 PLN
Відділення Нової Пошти у містах Польщі: адреси
Наразі пункти обслуговування Нової пошти в Польщі розташовані у багатьох ключових містах країни. Так, відділення поштового оператора можна знайти у Варшаві, Вроцлаві, Кракові, Гданську, Любліні, Познані, Жешуві, Катовіце, Лодзі та Сосновці. В усіх цих відділеннях діють актуальні тарифи та приймаються посилки вагою до 100 кг. Окрім цього, вже відкрилися вантажні відділення, які обслуговують вантажі з більшою вагою — до 1000 кг. Відділення Нової пошти в Польщі наразі працюють за єдиним графіком 7 днів на тиждень: у будні з 8 до 20, а у вихідні з 9 до 18.
Нижче наведені адреси польських відділень українського поштового оператора у Варшаві. Адреси відділень в інших містах ви можете знайти на сайті Нової пошти у Польщі.
Адреси відділень Nova Post у Варшаві:
- 04/2 Мечіньська 18
- 01/3 Калина Єдрусик 9
- 01/4 Ген. Юзефа Зайончек 11
- 06/02 Янка Музиканта, 60
- 05/03 Стефан Окжей 18
- 01/7 Яна Ольбрахта, 94