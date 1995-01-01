Останні новини
Розслідування
15 годин тому
Латвійська депутатка Європарламенту Тетяна Жданок як мінімум з 2005 року звітувала про свою діяльність співробітникам російської ФСБ.
Європа
2 дні тому
На його місце тимчасово могли призначити прем'єра Угорщини Віктора Орбана.
Війна в Україні
січ. 26, 12:49
Протягом останніх трьох місяців експорт української агропродукції морем зростає, відтак перевезення зерна до країн Європейського Союзу зменшилися.
Війна в Україні
січ. 26, 09:11
Стефанішина підтвердила, що Україна веде переговори з ЄС про повернення українських біженців, але Київ не наполягає на скороченні допомоги їм.
Війна в Україні
січ. 24, 15:13
До такої домовленості дійшли український премʼєр та його словацький колега за підсумками зустрічі в Ужгороді.
Війна в Україні
січ. 24, 12:41
Росія перевершує Україну щодо постачання артилерійських снарядів через допомогу з КНДР. Тож партнерам України варто перестати звинувачувати один одного в недостатньому військовому виробництві.
Війна в Україні
січ. 23, 12:05
Якщо Орбан продовжить блокувати допомогу Україні, то ЄС готовий до жорстких заходів щодо Угорщини, — Bloomberg
Лідери ЄС готові до жорстких заходів щодо Угорщини, якщо прем’єр-міністр Віктор Орбан продовжить блокувати пакет допомоги Україні на суму 50 мільярдів євро на позачерговому саміті лідерів 1 лютого.
Війна в Україні
січ. 22, 17:29
Уповноваженим уряду Польщі з питань відновлення України призначать депутата Сейму Павела Коваля, який очолює комітет у закордонних справах.
Європа
січ. 22, 16:32
ЄС має зберігати увагу до війни в Україні, оскільки її боротьба є екзистенційною для Європи – очільник МЗС Литви
За словами очільника МЗС Литви, якщо Україна досягає успіху – вона виграє час для Європи, щоб підготуватися до подальших потрясінь.
Війна в Україні
січ. 22, 13:15
Зусилля ЄС із врегулювання конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС не завадять Європі надавати потужну допомогу для України, тож «немає приводів непокоїтися», заявив Боррель.
Війна в Україні
січ. 21, 12:28
Новий міністр культури Словаччини Мартіна Шимковичова скасувала заборону на культурну співпрацю з Росією та Білоруссю, запроваджену у березні 2022 року.
Війна в Україні
січ. 19, 08:27
На саміті ЄС 1 лютого Угорщина може знову накласти вето на надання Україні 50 млрд євро на 2024-2027 роки.
Росія
січ. 18, 16:55
Представники МВС Естонії неодноразово розмовляли з священником і пояснювали йому, що він має утримуватися від виправдання військової діяльності РФ у своїй публічній діяльності.
Росія
січ. 18, 15:13
Для проживання в Латвії, росіяни мали скласти тест на знання мови або подати заяву на отримання іншого типу посвідки на проживання.
Росія
січ. 18, 13:57
Рух вантажівок між Україною та Румунією зупинено через блокаду КПП «Дяково-Халмеу» румунськими фермерами.
Війна в Україні
січ. 18, 13:22
Очільник МЗС Британії закликав інші країни збільшити допомогу українцям. Кемерон вважає цю війну "стратегічною катастрофою" для Путіна.