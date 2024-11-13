Світовий Конґрес Українців організовує глобальну адвокаційну кампанію “Пам’ятаємо Голодомор – геноцид українців триває” до роковин Голодомору-геноциду 1932-1933 років, які цьогоріч вшановуватимуть 23 листопада, а також до 1000 днів великої війни Росії проти України.

Українські громади по всьому світу готуються вшановувати роковини Голодомору. Заплановані акції, дні памʼяті, виставки, панахиди, покази фільмів та лекції.

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Австралія

Австралійський Літературний клуб “Мальви” організовує літературну подію, покликану вшанувати роковини Голодомору-геноциду 1932-1933 років. Захід відбудеться онлайн 17 листопада о 10:00 за Києвом. Доєднатися можна за посиланням.

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Українська громада Сіднея 19 листопада об 11:00 за місцевим часом організовує акцію вшанування роковин. Захід відбудеться у Столітньому парку. Деталі за посиланням.

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У церкві святого Афанасія у Ґранвіллі, передмісті Сіднею, 17 листопада після літургії відбудеться панахида за невинно вбитими жертвами Голодомору. Двомовна служба розпочнеться о 09:30 за місцевим часом. “Ми чекаємо вас із нетерпінням”, – написали організатори.

США

Відділення Іллінойс Українського Конґресового Комітету Америки (УККА) 24 листопада вшанує роковини Голодомору панахидою та покладанням вінків до пам’ятника жертвам Голодомору. Також запланована програма заходів. Деталі за посиланням.

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17 листопада Українське Студентське Суспільство в Філадельфії організовує вшанування пам’яті жертв Голодомору з 12:30 до 14:30 за місцевим часом у каплиці Ейзенхауера в Духовному Центрі Паскерильї.

“У цей час ми плануємо провести українську католицьку месу, яку проведе український священник. Потім, якщо залишиться час, ми плануємо виконати кілька традиційних та поминальних пісень і віршів, щоб вшанувати мільйони українських життів, втрачених під час Голодомору-геноциду. Насамкінець, ми плануємо мирний марш, щоб відзначити 1000 днів від початку повномасштабного вторгнення та підвищити обізнаність про цю подію”, – написали організатори.

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Український культурний центр у Лас-Вегасі проведе День памʼяті. “Зберемося, щоб вшанувати жертв геноциду хвилиною мовчання та переглянути фільм англійською”, – написали організатори. Захід відбудеться 23 листопада з 12:00 до 15:00 за місцевим часом. Деталі за посиланням.

Українська Національна Жіноча Ліга Америки закликає 23 листопада запалити свічку пам’яті мільйонів жертв Голодомору. “Поділіться своєю фотографією запаленої свічки в мережі, щоб привернути увагу та підтримати адвокацію визнання Голодомору геноцидом українського народу”, – написали організатори.

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Канада

Конґрес Українців Канади (КУК) запрошує на вшанування роковин під час спеціальної церемонії 23 листопада о 15:00 за місцевим часом. Захід відбудеться в меморіальному паркеті Голодомору, що розташований за адресою: 100 Princes’ Blvd, Exhibition Place, Торонто.

“Зберімося як спільнота, щоб віддати шану та згадати про цю трагічну сторінку української історії”, – написали організатори.

Науково-освітній консорціум вивчення Голодомору (HREC) при Канадському інституті українських студій Альбертського університету організовує виставку, присвячену Голодомору-геноциду. Експозиція буде відкрита з 20 по 27 листопада. Деталі за посиланням.

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Конгрес Українців Канади-Лондон запрошує українську громаду на вшанування роковин Голодомору-геноциду 24 листопада. Захід відбудеться о 13:00 за місцевим часом в Українському центрі в залі “Одеса”. Деталі за посиланням.

Велика Британія

Союз Українців у Великій Британії (СУБ) розпочав інформаційну кампанію, присвячену вшануванню жертв Голодомору 1932–1933 років. Деталі за посиланням.

Відділення Глазго СУБ запрошує на відеоекскурсію Музеєм Голодомору – унікальну можливість дізнатися більше про історію Голодомору з будь-якої точки світу. Деталі за посиланням.

16 листопада в Гастінгсі відбудеться День памʼяті. Організатори запланували лекцію, а також показ фільму. Деталі за посиланням.

Простір Української Молоді в Кентербері 16 листопада вшанує памʼять жертв Голодомору. Зареєструватись на події можна за посиланням.

Італія

Акції відбудуться в десятках міст Італії – зокрема, в Модені, Равенні, Сан-Дона-ді-П’яве, Торіно, Удіне, Трієсті, Ровіго, Флоренції, Болоньї, Галларате, Падуї, Анконі, Реджо-нель-Емілії. Деталі за посиланням.

Так українці Італії в місті Реджо-нель-Емілія 23 листопада о 16:00 за місцевим часом проведуть ходу памʼяті. На 22 листопада о 18:30 запланований кінопоказ. Деталі за посиланням.

“Важливо, щоб ми про це говорили, враховуючи, що в Італії дуже мало людей знають про Голодомор. Мало хто знає, що жертв були мільйони й що це була не політична помилка, а геноцид”, – написали організатори.

У Болоньї 17 листопада з 11:00 до 17:00 за місцевим часом відбудеться виставка експонатів про Голодомор в Україні.

У Ріміні 23 листопада відбудеться конференція. “Мільйони життів, обірваних через голод, який совіцька держава застосувала до українського народу. Під час конференції ми говоритимемо про це. Сподіваючись, що ці страшні події більше не повторяться”, – написали організатори.

Фінляндія

У Гельсінки українська громада проведе церемонію запалення свічок біля Монумента минулим поколінням та тим, хто похований далеко. Опісля відбудеться екуменічна молитва в соборі св. Генрика. Деталі за посиланням.

Данія

17 листопада Президент СКУ долучиться до мирної ходи в Копенгагені з нагоди 1000 днів з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, повідомили в Асоціації Українців Данії.

Асоціація Українців Данії також запрошує українські родини долучитися до участі “у змістовному майстер-класі, який познайомить дітей з історією Голодомору у відповідний до їхнього віку спосіб через творчу діяльність”. Деталі за посиланням.