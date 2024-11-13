Податкова вже провела 16 119 камеральних перевірок ФОПів, що працюють з підакцизним товаром, повідомив Опендатабот.

Скільки відбулося камеральних перевірок ФОПів із підакцизним товаром − подробиці

За цими перевірками нарахували 9,5 млн гривень штрафів. Податківці провели й фактичні перевірки, за ними винесли ще близько 9 тис. рішень та виписали штрафних санкцій на 132,2 млн гривень.

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Це перевірки, які ґрунтуються виключно на цифрах, вказаних у податкових деклараціях, та мають виявити в поданій звітності помилки, завищення або заниження податків.

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За результатами нарахували 9,53 млн гривень штрафів, з яких узгоджено майже всю суму − 9,52 млн гривень.

Інфографіка: Опендатабот

Скільки нарахували штрафів за результатами перевірок ФОПів із підакцизним товаром

У 2023 році зафіксували найбільшу суму узгоджених штрафів за результатами камеральних перевірок − 21,96 млн гривень, що у 1,5 раза більше, ніж у 2021 році, при тому, що самих перевірок поменшало.

Ще 8 983 штрафних санкцій прийняли за результатами фактичних перевірок ФОПів, що працюють з підакцизними товарами. Це рекордна кількість за останні п’ять років. Порушники мають сплатити 132,2 млн гривень.

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Цьогоріч середня сума санкційних штрафів зменшилась у 2,5 раза, порівняно з 2021 роком та складає 14,7 тис. гривень.

Фактичні перевірки відбуваються за місцем роботи ФОПів, аби перевірити дотримання трудового законодавства, обігу готівки та наявність ліцензій