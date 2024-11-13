В Україні 14 листопада пройде невеликий мокрий сніг, температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла.

Про це пише Укрінформ з посиланням на дані Українського гідрометцентру.

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Погода 14 листопада у різних містах України - подробиці

"Хмарно. У південній частині невеликий дощ; вночі та вранці місцями туман; температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°, в Криму до 12°.

На решті території невеликі опади переважно у вигляди мокрого снігу, лише на Прикарпатті та Закарпатті вдень без опадів; температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла.

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В Карпатах вночі невеликий сніг, вдень без опадів; температура вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°. В західних областях на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний та західний, 3-8 м/с", - ідеться в повідомленні.

У Києві та області завтра очікується невеликий мокрий сніг, вдень з дощем. Вітер переважно західний, 3-8 м/с. У столиці температура вночі та вдень 1-3° тепла; на Київщині вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла.

Погода в Україні 15-18 листопада

Синоптики прогнозують в Україні 15 листопада невеликий дощ та мокрий сніг; 16 листопада опади не очікуються. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу; вдень 15 листопада 0-5° тепла, на півдні, 16 листопада в Україні 3-8° тепла.

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У Карпатах 15 листопада очікується невеликий сніг, 16 листопада без опадів; температура вночі та вдень 1-6° морозу.

У Києві та області 15 листопада пройде невеликий дощ та мокрий сніг; 16 листопада без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с.

У столиці 15 листопада температура вночі та вдень 1-3° тепла, 16 листопада вночі 1-3° тепла, вдень 3-5° тепла; на Київщині вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 15 листопада 0-5° тепла, 16 листопада 3-8° тепла.

Згідно з прогнозом, в Україні 17-18 листопада переважно без опадів, лише на крайньому заході країни вдень 18 листопада ймовірний невеликий дощ.

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Температура вночі від 3° тепла до 3° морозу, 17 листопада на узбережжі морів, 18 листопада у південній частині країни 1-7° тепла; вдень 5-11° тепла, у південній частині до 13°.

На Київщині 17-18 листопада опади не прогнозуються. У Києві температура вночі 1-3° тепла, вдень 7-9°; по області вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 6-11° тепла.