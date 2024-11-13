З початку повномасштабної війни в Україні росіяни пошкодили чи знищили майже 10 тис. км залізничних колій, повідомив Укрінформ.

Скільки кілометрів українських залізниць знищила Росія − що відомо

Окрім майже 10 тис. км колій та 43 будівлі вокзалів були пошкодження й інших інфраструктурних об’єктів

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За даними звіту Київської школи економіки, загальний обсяг пошкодженого залізничного полотна становить до 507 км, пошкоджено або знищено 126 залізничних вокзалів і станцій, з яких понад 55 на підконтрольній, а решта − на непідконтрольній Україні територіях.

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Зокрема, понад 700 км залізничних колій знаходяться на тимчасово окупованій території. Загалом пошкоджено, знищено або втрачено 5,5 тис. будівель та близько 4 тис. споруд, що належать Укрзалізниці. Крім того, рухоме майно акціонерного товариства, яке не було вивезене вчасно з цих територій, вважається втраченим, зруйнованим або викраденим військами агресора.

Аналітики KSE оцінюють загальні прямі збитки, які були завдані залізничній інфраструктурі, в 4,3 млрд доларів.

Укрзалізниця закуповує ще 120 нових зерновозів "під євроколію"

"Укрзалізниця" до кінця поточного року отримає 120 нових зерновозів моделі 19-8005-У.

З початку 2024 року "Укрзалізниця" перевезла рекордну за час повномасштабної війни кількість вантажів на експорт. За січень-квітень 2024 року залізницею в експортному сполученні перевезено 30,4 млн тонн вантажів, що на 48,8% більше аналогічного періоду минулого року.

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Таке зростання обсягів перевезень зерна поїздами УЗ стало наслідком регулярних блокувань українсько-польського кордону польськими протестувальниками. Наприклад, через це у березні 2024 року державний бюджет України недоотримав майже 6,3 млрд гривень.

29 вересня Росія атакувала залізничний вокзал на Сумщині FPV-дронами.