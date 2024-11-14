Московський військовий суд розгляне першу кримінальну справу стосовно російського військовослужбовця, якого звинувачують у добровільній здачі в полон Збройним силам України (ЗСУ).

Як пише російське медіа «Комерсант», великий термін ув’язнення загрожує Роману Іванішину, колишньому шахтареві з російського острова Сахалін. Він був мобілізований і служив у 39-й окремій гвардійській мотострілецькій бригаді. 

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За версією російського слідства, Іванішин двічі намагався здатися в полон: перший раз безуспішно, а другий — успішно. Також йому інкримінують дезертирство. За дві спроби здатися йому загрожує до 20 років позбавлення волі, а за дезертирство — ще 15 років.

Роман Іванішин, російський військовослужбовець, розповів в інтерв'ю, яке потрапило в інтернет, як потрапив у полон 10 червня 2023 року поблизу села Степове у Волноваському районі, що на південному заході Донецької області України. Він висловився проти війни в Україні, сказавши, що його товариші по службі не хочуть воювати і втікають з позицій. 

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За ним стежили близько тижня, а саморобний вибуховий пристрій активували дистанційно.

Іванішин провів у полоні пів року і повернувся до Росії на початку січня 2024 року разом із 248 іншими військовими. Їх привезли до Москви, а потім відправили на Сахалін. Там його заарештували, і справу передали до суду.

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На початку вересня справу Іванішина вирішили передати в інший регіон, оскільки в Южно-Сахалінську не знайшли достатньо підстав для її розгляду. Справу не змогли розглянути й у самопроголошеній "ДНР", де відбулося основне "правопорушення" — здача в полон. Тому справу передали до військового суду в Москві, де вона буде розглянута по суті.

Минулого року Kyiv Post спілкувався з російськими військовополоненими, які розповіли, що не хочуть бути обмінені та повернуті додому в Росії, бо там їх розстріляють за здачу в полон.

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“Нас вчили гранату підривати. Казали, не можна здаватися в полон, бо будуть катувати, бити і таке інше”, — розповів російський військовослужбовець Kyiv Post.

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