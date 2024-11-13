Німеччина має збалансовано та відповідально підтримувати Україну. Важливо допомагати Україні без шкоди власним соціальним програмам та уникати дій, які можуть призвести до ескалації конфлікту.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц, передає кореспондент Укрінформу.

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Допомога Україні буде однією з головних тем дострокових виборів у Німеччині

«Україна може покластися на нашу країну та на нашу солідарність… Незмінною залишається необхідність того, щоби ми все зробили, щоби допомогти Україні. Але водночас незмінною залишається необхідність зробити все, щоби ця війна не ескалювала надалі, а ми не стали стороною війни», – заявив Шольц.

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Він повторив своє незмінне неприйняття ідеї передачі Україні далекобійних ракет. Шольц пишається тим, що не дав на це дозвіл.

Шольц зазначив, що Німеччина – країна, яка надає найбільшу допомогу Україні, але водночас «несе відповідальність за те, щоби не було ескалації».

«Хочу повторити: я проти того, щоби переданою нами зброєю могли бити в глиб території Росії. І я не зміню свою позицію щодо передачі крилатих ракет з Німеччини», – заявив канцлер, додавши, що таке його зважене ставлення дозволило запобігти ескалації.

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При цьому він визнав, що ця тема стане однією з тих, що будуть обговорюватися під час передвиборчих кампаній.

Окрім того, Шольц порушив тему грошей на допомогу Україні в бюджеті ФРН. Він заявив, що категорично проти того, щоби підтримка Києву надавалася за рахунок соціальних програм та інвестицій у власну економіку.

«Чи повинна підтримка України буде більшою за 12 млрд євро в нашому федеральному бюджеті за рахунок рішень, які необхідні для майбутнього нашої країни? Моя відповідь: Ні. Не може і не повинно, з моєї точки зору, бути так, щоби підтримка України вела до скорочення пенсій, соцдопомоги та охорони здоров’я», – заявив Шольц.

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При цьому він підкреслив: переговорів про майбутнє України не може бути без України. Та додав, що ФРН має подбати, щоби Україна як суверенна нація мала добрі перспективи в ЄС.

Шольц припустив, що питання, чи збільшуватиме ФРН бюджетні витрати на підтримку України, буде однією з тем майбутньої передвиборчої кампанії.

Він додав, що 11 грудня внесе пропозицію в Бундестаг щодо проведення вотуму довіри, а 16 грудня відбудеться відповідне голосування.

Дострокові вибори в Німеччині − що відомо

23 лютого 2025 року у Німеччині проведуть дострокові вибори.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц ініціював голосування про вотум довіри в нижній палаті парламенту. Голосування заплановане на 16 грудня.

Щойно канцлер програє його, він попросить президента Франк-Вальтера Штайнмаєра розпустити парламент і призначити дату дострокових виборів протягом 60 днів.

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6 листопада канцлер Німеччини Олаф Шольц звільнив міністра фінансів і лідера Вільної демократичної партії країни Крістіана Лінднера.

Раніше німецькі медіа писали про розбіжності між трьома партіями коаліції − соціал-демократами, яких очолює Шольц, вільними демократами та "зеленими".

Це ставить під питання подальше існування уряду.