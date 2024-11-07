6 листопада канцлер Німеччини Олаф Шольц звільнив міністра фінансів і лідера Вільної демократичної партії країни Крістіана Лінднера, пише Spiegel.
Урядова коаліція Німеччини розпалася − подробиці
Раніше німецькі медіа писали про розбіжності між трьома партіями коаліції − соціал-демократами, яких очолює Шольц, вільними демократами та "зеленими".
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Це ставить під питання подальше існування уряду.
Свій пост уже покинули міністр юстиції Марко Бушманн, міністерка освіти Беттіна Штарк-Ватцингер і лідер парламентської групи Крістіан Дюрр.
В Україні відкриють ще один німецький завод Rheinmetall
Незабаром в Україні почне роботу другий завод німецького оборонного концерну Rheinmetall.
Німецький концерн продовжить нарощувати підтримку Києва.
11 червня в Україні запустили перший цех німецької компанії Rheinmetall з ремонту і виробництва бронетехніки.
Компанія Rheinmetall передала Україні ще 20 бойових машин піхоти Marder оснащених лазерним далекоміром.