6 листопада канцлер Німеччини Олаф Шольц звільнив міністра фінансів і лідера Вільної демократичної партії країни Крістіана Лінднера, пише Spiegel.

Урядова коаліція Німеччини розпалася − подробиці

Раніше німецькі медіа писали про розбіжності між трьома партіями коаліції − соціал-демократами, яких очолює Шольц, вільними демократами та "зеленими".

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Це ставить під питання подальше існування уряду.

Свій пост уже покинули міністр юстиції Марко Бушманн, міністерка освіти Беттіна Штарк-Ватцингер і лідер парламентської групи Крістіан Дюрр.

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В Україні відкриють ще один німецький завод Rheinmetall

Незабаром в Україні почне роботу другий завод німецького оборонного концерну Rheinmetall.

Німецький концерн продовжить нарощувати підтримку Києва.

11 червня в Україні запустили перший цех німецької компанії Rheinmetall з ремонту і виробництва бронетехніки.

Компанія Rheinmetall передала Україні ще 20 бойових машин піхоти Marder оснащених лазерним далекоміром.

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