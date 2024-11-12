23 лютого 2025 року у Німеччині проведуть дострокові вибори, пише Bloomberg, посилаючися на німецьких чиновників.

Дострокові вибори в Німеччині − що відомо

За даними Bloomberg, канцлер Німеччини Олаф Шольц ініціює голосування про вотум довіри в нижній палаті парламенту.

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Це голосування відбудеться в першій половині грудня, і щойно канцлер програє його, він попросить президента Франк-Вальтера Штайнмаєра розпустити парламент і призначити дату дострокових виборів протягом 60 днів.

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Німецька коаліція розпалася − подробиці

6 листопада канцлер Німеччини Олаф Шольц звільнив міністра фінансів і лідера Вільної демократичної партії країни Крістіана Лінднера.

Раніше німецькі медіа писали про розбіжності між трьома партіями коаліції − соціал-демократами, яких очолює Шольц, вільними демократами та "зеленими".

Це ставить під питання подальше існування уряду.