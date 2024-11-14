Російським військам не вдалося увійти до Куп’янська, місто перебуває під контролем Збройних сил України, повідомив Укрінформ, цитуючи речника Генерального штабу ЗСУ капітана Андрія Ковальова.

Російська атака на Куп'янськ провалилася − подробиці

"Всі атаки російських окупантів на цьому напрямку успішно відбиті. Російським загарбникам не вдалося увійти до Куп’янська. Місто під контролем Збройних сил України", – зазначив Ковальов.

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Ковальов додав, що 13 листопада 2024 року з 14:30, російські окупанти здійснили спробу прорвати оборону українських військ на Куп’янському напрямку.

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Штурмові групи Росії атакували позиції українських захисників в чотири хвилі. Загалом ворог задіяв близько 15 одиниць техніки. Зокрема, танки, бойові броньовані машини та установку розмінування УР-77.

"Слід наголосити, що частина російських солдатів була переодягнена у форму зразка Збройних сил України. Це порушує закони та правила ведення війни і є воєнним злочином", – додав речник Генштабу.

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За його словами, вмілими та рішучими діями підрозділи Сил оборони України зупинили просування ворога, знищили всю його бронетехніку та ліквідували значну частину живої сили.

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"Усі атаки ворога на цьому напрямку успішно відбиті. Опісля невдалих атак, зазнавши втрат у живій силі, російські загарбники ні у другій половині дня 13 листопада, ні зранку 14 листопада не намагалися повторити штурми. Просимо довіряти виключно офіційним і верифікованим джерелам, зокрема повідомленням Генерального штабу Збройних сил України", – зауважив Ковальов.

ЗСУ стримують один з найпотужніших наступів РФ

Зараз Збройні сили України стримують один із найпотужніших наступів росіян з початку повномасштабного вторгнення.

"Активні бойові дії, які тривають на окремих напрямках вимагають постійного оновлення ресурсів українських підрозділів. Наразі, Збройні Сили України стримують один з найпотужніших наступів росіян від початку повномасштабного вторгнення", – казав Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

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За його словами, ситуація на фронті є складною.