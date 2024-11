У середу республіканці в Сенаті США новим лідером верхньої палати Конгресу несподівано обрали Джона Туна з Південної Дакоти замість більш фаворитних кандидатів, і це може бути хорошою новиною для України.

Конгресмени, які наразі готуються до приходу нової адміністрації Дональда Трампа, відкинули фаворита його табору і проголосували за Туна, який вже обіймає молодшу керівну посаду. У другому турі голосування Тун переміг Джона Корніна з Техасу, замінивши лідера партії Мітча МакКоннелла, який йде у відставку, і вже випередив Ріка Скотта з Флориди, який вважався найбільш наближеним до Трампа.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

«Ця республіканська команда об'єднана навколо програми президента Трампа, і наша робота починається сьогодні», – сказав Тун, який представляє Південну Дакоту, повідомляє AFP.

Більше по темі "Не можу уявити, що Трамп дозволить Росії знищити Україну", − Дуда Під час майбутньої зустрічі з новообраним президентом Штатів польський лідер пообіцяв обговорити з ним війну в Україні.

На відміну від деяких консервативних лідерів, Тун регулярно демонструє свою підтримку фінансуванню та озброєнню України, а також стримуванню спільного ворога союзників – президента Росії Владіміра Путіна – на відстані.

«Я сподіваюся, що в Палаті представників є достатній консенсус і більшість республіканців, які вважають, що ми повинні захищати інтереси Америки, що ми повинні бути разом з нашими союзниками, що це дійсно становить загрозу національній безпеці нашої країни», – сказав він у березневому інтерв'ю PBS.

Advertisement

Він повторив багато тез Трампа про необхідність для США продемонструвати свою силу в глобальних справах.

«Америка не може відступити зі світової арени, – сказав він. – «Лідерство Америки зараз відчайдушно потрібне більше, ніж будь-коли в новітній історії, і ми повинні зробити так, щоб Україна мала зброю і ресурси, необхідні їй для перемоги над росіянами, тому що, якщо ми не дамо їм американську зброю, і вони [росіяни – ред]. досягнуть успіху в Україні, а потім підуть у країну НАТО, то тоді ми будемо посилати американських синів і дочок».

Advertisement

Сенатор також чітко дав зрозуміти, що США повинні надати Україні підтримку, необхідну для перемоги.

«Я б краще відправив зброю, боєприпаси і тому подібні речі, і дозволив би українському народу, який дуже добре воює з росіянами, виграти цю битву», – сказав він і зауважив: «І я сподіваюся, що ми зможемо отримати політичну підтримку, щоб це сталося».

US Senator John Thune (L), Republican of South Dakota, joins Senate Judiciary ranking member Lindsey Graham (R), Republican of South Carolina, during a news conference on the Biden administration's

Advertisement

Сенатор США Джон Тюн (ліворуч) приєднується до члена Сенату з питань правосуддя та прихильника України Ліндсі Грема у Вашингтоні, округ Колумбія, 17 січня 2024 року.

Аутсайдер перемагає

Сенат – верхня палата Конгресу – ревно оберігає свою незалежність та інституційний авторитет, і вибори його керівництва розглядалися як ключ до того, наскільки велику свободу дій її члени мають намір надати Трампу.

Корнін мав довшу історію в Сенаті, тоді як Тун завжди вважався найбільш наближеним до традиціоналістичного крила партії на чолі з МакКоннеллом.

Інсайдери Трампа віддавали перевагу Скотту – палкому лоялісту, який пообіцяв виконувати волю новообраного президента.

Союзники Трампа провели агресивну кампанію проти Туна і Корніна, чинячи тиск на окремих сенаторів, що викликало зворотну реакцію, але Трамп остерігався непопулярності Скотта і не підтримав його публічно.

Advertisement

У неділю Трамп кинув виклик будь-якому потенційному лідеру, вимагаючи від нього дозволити «призначення під час перерви» – призначення членів уряду під час перерви в роботі Сенату в обхід звичайного процесу затвердження в цьому органі.

Тун пройшов тест на лояльність до Трампа, відповівши, що він відкритий до цієї ідеї.

Прихильники Скотта – група, до якої входять технологічний мільярдер і довірена особа Трампа Ілон Маск і ультраправий медійник Такер Карлсон – поставили під сумнів відданість Туна новому президенту, нагадавши про його минулу опозицію.

Очікується, що Трамп продовжить випробовувати законодавців низкою суперечливих кроків, не в останню чергу помилувавши багатьох людей, засуджених за злочини, пов'язані зі штурмом Капітолію в 2021 році.

Advertisement

Інші члени Конгресу здригнулися від планів новообраного президента-республіканця щодо різкого підвищення загальних імпортних тарифів, хоча більшість підтримує його ідею продовження податкових пільг, що, як очікується, значно збільшить державний борг.