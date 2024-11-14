Очікується, що до грудня лінія фронту в Україні зміститься на 30-35 кілометрів на захід, і в період з листопада по лютий планується додатково призвати до війська 160 000 людей.

Financial Times (FT) пише, що наступні кілька місяців можуть стати критичною фазою у війні, оскільки Україна прагне зміцнити свою оборону і поліпшити свою переговорну позицію з Москвою до того, як Дональд Трамп, який може вплинути на переговори, офіційно обійме посаду президента США.

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За оцінками Центру оборонних стратегій, до грудня «лінія фронту, ймовірно, зміститься на 30-35 кілометрів на захід від її нинішнього положення».

Як зазначає FT, останнім часом Москва посилила свій наступ, причому російські війська просуваються найшвидшими темпами з 2022 року. Українські офіційні особи визнали, що оборона на сході «розсипається» через нестачу живої сили.

Речник української армії повідомив FT, що на східному фронті розгортається додатковий медичний персонал в очікуванні активізації бойових дій як у південних, так і в східних регіонах, оскільки атаки Москви посилилися.

FT додає, що Трамп, який має заступити на посаду в січні, обіцяв «закінчити війну за 24 години» і критично ставився до військової допомоги США Україні. Як повідомляється, в керівництві України сподіваються, що стабілізація лінії фронту і демонстрація стійкості до січня можуть допомогти переконати Трампа зберегти підтримку США.

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За даними Deep State, незалежної платформи, яка відстежує лінію фронту, від серпня Росія захопила понад 1 200 км² території України, що приблизно вдвічі більше за площу території, яку ЗСУ наразі утримують у Курській області РФ.

Людські ресурси залишаються найбільшим викликом для України

Україна стикається з тривалою кризою людських ресурсів, оскільки війська вздовж 1000-кілометрового фронту зазнають безперервних повітряних і наземних атак із боку Росії.

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Командир одного з підрозділів поблизу Курахового – гарячої точки на сході України – розповів FT, що російські війська «атакують з трьох напрямків», і додав, що його підрозділ готовий відступити. Однак, за його словами, наказу про відступ ще немає.

Критично важливі логістичні вузли Курахове та Покровськ сильно пошкоджені, а Покровський коксохімічний завод – життєво важливий для української металургійної промисловості – постраждав від потужних обстрілів.

За словами генерал-майора ЗСУ Дмитра Марченка, східний фронт «розсипається» через нестачу боєприпасів і живої сили.

«Люди дуже виснажені. Вони просто не можуть утримувати ті рубежі, на яких перебувають», – сказав він.

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Командири та аналітики погоджуються, що нестача живої сили, особливо піхоти, є найбільшою проблемою України.

До лютого планується додатково призвати 160 тис. військових, але експерти сумніваються, що це вдасться, і очікують, що буде призвано близько 100 тис. – кількість, яка покриє лише половину поточного дефіциту.

Перешкодою для набору в лави ЗСУ є відсутність терміну демобілізації. Як зауважив один старший солдат, «багато хлопців зараз сприймають мобілізацію як смертний вирок».

Станіслав Асєєв – український журналіст, який став солдатом, попередив, що без більш чітких умов служби новобранці можуть залишитися такими ж «деморалізованими і неефективними, як і нинішня втомлена боями піхота».

Полковник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат нещодавно заявив, що деякі військовослужбовці ПС були перекинуті на фронт, але пізніше один із речників ЗСУ уточнив, що ті, хто служать у Повітряних силах – від пілотів до інженерів і медиків, залишаються при виконанні своїх спеціалізованих функцій.

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Два командири на східному фронті повідомили, що кваліфікований особовий склад, зокрема медики, іноді переводили до піхотних підрозділів.

«Війна іноді вимагає такого», – сказав один командир. – Я і раніше відправляв своїх кухарів в окопи».

Ключова битва розгортається в Курській області Росії

«Головна битва також розгортається в Курській області Росії, частину якої Україна захопила в результаті несподіваного вторгнення в серпні», – пише FT.

За даними президента Володимира Зеленського та західної розвідки, Росія готує 50-тисячне угруповання, включно з приблизно 10 тис. північнокорейських військових, для відвоювання Курської області, включно з містом Суджа, де Україна створила командний центр.

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За даними Центру оборонних стратегій, Росія прагне повернути собі принаймні частину Курської області до інавгурації Трампа. FT зазначає, що втрата Курська може послабити позиції України на потенційних переговорах із Москвою.

Російський президент Владімір Путін дав зрозуміти, що готовий до переговорів лише за умови, що Україна прийме всі його вимоги, а саме відмовиться від усіх окупованих Росією регіонів на сході та півдні.

Однак нещодавні перемоги Росії дісталися їй дорогою ціною: за оцінками начальника Штабу оборони Великої Британії адмірала Тоні Радакіна, щоденні втрати росіян у жовтні становили близько 1,5 тис. осіб, а загальні втрати з лютого 2022 року сягнули 700 тис.

Аналітикиня Дара Массікот сказала в інтерв’ю з FT, що як стимул для вербування Росія збільшила виплати учасникам бойових дій, через що серед росіян побутує думка, що люди «їдуть на фронт за грошима».

Північна Корея також може відправити на допомогу Росії другу хвилю з 20 тис. своїх військових і надати військову підтримку на суму 5,5 млрд доларів, згідно з жовтневим звітом Фонду Фрідріха Науманна за свободу.

«Будь-яка перевага в живій силі і техніці має значення», – сказав західний чиновник, що працює у сфері безпеки, додавши, що Росія може стикнутися з проблемами у виробництві озброєнь, але «Україна зараз має набагато більші проблеми».