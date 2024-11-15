Камери автофіксації за 9 місяців цього року виявили 3 278 982 порушення ПДР, повідомив Опендатабот.

Як часто водії в Україні порушують ПДР

Понад 2 млн порушень зафіксували працівники поліції, а ще понад 3,7 млн − камери.

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Наразі це рекордна кількість порушень за весь час роботи камер автофіксації, тобто з червня 2020 року.

Майже всі порушення стосувалися перевищення швидкості й лише в 1% випадків йшлося про зупинку чи рух на смузі для громадського транспорту.

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Найбільшу кількість порушень за місяць зафіксували у вересні − 520 247.

Інфографіка: Опендатабот

У яких областях виявили найбільше порушень ПДР

В Україні працюють 308 камер автофіксації у 19 областях України та Києві.

0% від усіх камер розташовані у столиці та області.

На Львівщині встановлено 44 камери, з яких 13 у Львові, а 31 − в області. У регіонах прифронтових регіонах, тобто в Донецькій, Луганській, Харківській, Запорізькій і Херсонській областях, прилади контролю не підключені.

Найчастіше штрафували водіїв на Львівщині (220 161 постанова), у Києві (180 719) та на Одещині (134 836).

Інфографіка: Опендатабот