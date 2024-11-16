«За президентства Трампа чи будь-кого іншого Латвія була, є і залишатиметься стійким прихильником України», – сказав у інтерв’ю з Kyiv Post колишній міністр фінансів Латвії В’ячеслав Домбровскіс.

Латвія підтримує українців, розуміючи їхню боротьбу, адже має подібне минуле – минуле, яке Домбровскіс дуже добре знає.

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«Боротьба українців за свою незалежність нагадує латишам їхню власну боротьбу за незалежність, особливо проти Росії», – додав він.

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У розмові з Kyiv Post за лаштунками Київського міжнародного економічного форуму 7 листопада Домбровскіс розповів про підтримку України з боку Латвії та спільне між країнами.

«Латвія довгий час перебувала під російською окупацією, тому латвійці по-справжньому співчувають українцям»

Підтримка України з боку Латвії

За словами Домбровскіса, Латвія входить до п’ятірки, якщо не трійки країн світу за часткою ВВП, яка йде на підтримку України.

Згідно з дослідженням аналітичного центру Kiel Institute, з 2022 року Латвія посідає четверте місце в цьому рейтингу з показником 1,4% ВВП. Лідирує Данія, за нею йдуть Естонія, Литва та Латвія – всі три країни Балтії.

За даними Міністерства оборони України за жовтень, згідно з безпековою угодою між Україною та Латвією, підписаною в квітні, протягом 10 років, починаючи з 2024 року, Латвія щороку спрямовуватиме 0,25% ВВП, що становить 120 мільйонів євро (127 мільйонів доларів), на військову допомогу Україні.

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«У грошовому еквіваленті Латвія вже надала військову підтримку вартістю 370 мільйонів євро [390 мільйонів доларів], включаючи дрони, гелікоптери, гаубиці, іншу зброю та спорядження, боєприпаси, протитанкову зброю, ЗРК Stinger, радари, сухі пайки, ІТ-обладнання, транспортні засоби, паливо й інші системи озброєння», – йдеться в повідомленні Міноборони Латвії.

За словами Домбровскіса, Латвія багато допомагає Україні, адже розуміє її боротьбу «за незалежність … особливо проти Росії».

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«Довгий час Латвія перебувала під російською окупацією, тому латвійці по-справжньому співчувають українцям… Насправді вони готові багато чого зробити, щоб допомогти Україні», – наголосив він.

«До 18 років я взагалі не бачив латишів»

Що спільного з Україною?

На запитання Kyiv Post, чи є щось спільне між Україною та Латвією, Домбровскіс відповів, що є певна схожість, але «це проявляється не так сильно, як свого часу в Латвії».

Він згадав наплив російських переселенців під час окупації країни Радянським Союзом, наголосивши, що також походить із переселенців, причому його батько був українцем, мати – росіянкою, але життя привело їх до Латвії.

«Річ у тім, що тоді спостерігався наплив російськомовного населення –росіян, українців, білорусів та інших – до Латвії», – пояснив Домбровскіс.

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«Коли на початку 1990-х років Латвія відновила свою незалежність, латвійці ледве становили більшість у власній країні», – додав він.

«Пам'ятаю, що в районах, де я жив, я до 18 років взагалі не бачив латишів. Тож там паралельно існували дві спільноти. Звісно, латвійці були серйозно стурбовані тим, що російська меншина – яка, по суті, була більшістю, і росіяни поводилися відповідно – захоче повернутися до … якоїсь нової версії Радянського Союзу чи чогось подібного. Отже, це визначило політику Латвії у наступні 30 років», – каже Домбровскіс.

За його словами, і в Україні, і в Латвії мешкає значна частина російськомовного населення – причому російськомовними є переважно східні регіони Латвії, як-от регіон Латгалія – тому є певна схожість, але «це не так сильно проявляється, як у Латвії».

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«Таким чином, до 20% населення Латвії – це ті, хто потенційно може стати [російськими] агентами»

Російський вплив на латвійське суспільство

Відповідаючи на запитання, чи підривна діяльність Росії є проблемою для Латвії, як для інших європейських країн, Домбровскіс зазначив, що російське вторгнення в Україну в 2022 році «відкрило багато старих ран», і, за його оцінками, до 20% населення Латвії потенційно може сприяти просуванню російських інтересів.

За його словами, відносини між латвійською та російськомовною громадами в Латвії оберталися навколо російської окупації країни, а коли в 2022 році в Україні почалася війна, постало питання, хто на чиєму боці.

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«Аргумент російськомовної спільноти був наступним: "Фізично це не ми … так, вас окупували росіяни, але ми різні люди". Це відкрило старі рани латишів, і, звичайно, наступне, що вони запитали російськомовних мешканців, було: "На чиєму ви боці?"», – сказав Домбровскіс, додавши, що багато хто «не зміг дати жодної відповіді взагалі».

Він зазначив, що, за даними різних опитувань, серед російськомовних меншин у Латвії, які становлять близько 40% її населення, третина підтримує Путіна, третина – Україну, а решта тримаються осторонь.

«Отже, ми говоримо про те, що до 20% населення Латвії потенційно можуть стати [російськими] агентами», – припустив він.

За його словами, латвійські спецслужби, напевно, стежать, аналізують та ідентифікують російських агентів, але, ймовірно, ніхто не може точно сказати, скільки їх.

«За президентства Трампа чи будь-кого іншого Латвія була, є і залишатиметься стійким прихильником України».

Вплив політики Трампа на НАТО, Латвію та Україну

На запитання, чи вплине повернення новообраного президента США Дональда Трампа на Латвію та Україну, Домбровскіс запевнив, що це жодним чином не відіб’ється на підтримці України з боку Латвії.

«Не вплине... Підтримка України з боку Латвії не залежить від президенства Трампа, Камали Гарріс чи будь-кого іншого… Латвія була, є і залишатиметься непохитним прихильником України», – наголосив він.

Щодо потенційного впливу політики Трампа на НАТО, враховуючи його намір під час попереднього президентства вивести США з цього альянсу, Домбровскіс сказав, що якщо Україна впаде, Росія вторгнеться в країни Балтії:

«Латвійці розуміють, що якщо Україна впаде, або буде мирна угода на умовах Путіна, то протягом… 10 років росіяни вторгнуться в країни Балтії. Отже, ми наступні».