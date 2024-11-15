Президент Росії Володимир Путін і канцлер Німеччини Олаф Шольц планують провести телефонну розмову в п'ятницю.

Про це повідомили Bloomberg обізнані особи на умовах анонімності.

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Розмова Шольца та Путіна 15 листопада - що відомо

Цей дзвінок стане першим прямим спілкуванням між лідерами за майже два роки.

Розмова відбувається у критичний для України час, коли країна готується до третьої зими під загрозою чергового нападу Росії на енергетичну інфраструктуру.

Німеччина є другим найбільшим прихильником України після США і пообіцяла виділити мільярди євро додаткової допомоги.

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Невизначеність щодо підтримки з боку західних союзників також зростає напередодні повернення Дональда Трампа до Білого дому.

Деякі європейські чиновники звертаються до адміністрації Байдена, що йде у відставку, з останніми закликами підтримати позицію Києва до закінчення президентського терміну в січні.

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Шольц заявляв про готовність поговорити з Путіним

16 жовтня канцлер Німеччини заявив, що готовий поговорити з президентом Росії Владіміром Путіним про "справедливий мир".

Напередодні саміту Європейського Союзу Шольц висловився за мирні дипломатичні переговори за участю Росії заради припинення війни в Україні.

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До Кремля запит на телефонний дзвінок від канцлера Німеччини Олафа Шольца для розмови з президентом Росії Владіміром Путіним не надходив.

Росія готова до переговорів за ініціативи Трампа − подробиці

Напередодні посол Росії в ООН Геннадій Гатілов заявив, що його країна готова до мирних переговорів щодо війни проти України, якщо їх ініціює майбутній президент США Дональд Трамп.

За словами Гатілова, переобрання Трампа відкрило нові можливості для діалогу між Росією та Штатами, чого, за його словами, країнам бракувало останніми роками.