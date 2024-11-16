Українські військові знищили російський прапор на Чернігівщині, який встановили російські диверсанти на зруйнованому мосту через річку Судость.

Про це повідомили в ДПСУ.

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Українські воїни знищили російський прапор на Чернігівщині: відео

Напередодні стало відомо, що окупанти вивісили свій триколор на зруйнованому мосту через річку Судость у Чернігівській області.

Наші військові виявили ціль та знесли її дронами.

«Ворожі диверсанти встановили поблизу кордону на Чернігівщині, на зруйнованому мосту через річку Судость, свої прапори. Після виявлення російської символіки прикордонники оперативно спрямували в ціль дрони, які точними ударами знищили «ганчірки», - зазначили в ДПСУ.

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Прикордонники опублікували відео знищення ворожої символіки.

За даними розвідки, російська ДРГ залишила цей район ще до ліквідації встановлених прапорів.

ДРГ не заходила у село Грем'яч на Чернігівщині

Напередодні прикордонники спростували заяву російських пропагандистів начебто ворожі диверсанти зайшли у село Гремʼяч на Чернігівщині.

У Держприкордонслужбі України пояснили, що ворожа ДРГ не переходила міст і не заходила в село. А на цьому напрямку задіяно додаткові сили оборони.

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«Міст через річку Судость, біля якого диверсанти противника встановили триколор, вони не переходили. Територія, де від кордону діяла диверсійна група, фактично відрізана річками, а у населених пунктах, що знаходяться між річками і кордоном, ніхто не проживає», - йшлося у повідомленні ДПСУ.