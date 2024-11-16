Сполучені Штати планують наростити можливості ядерного стримування та бути здатними одночасно стримувати кількох супротивників, які мають ядерну зброю. Зокрема, Північну Корею, Китай та Росію.

Про це йдеться в оновленій ​​стратегії застосування ядерної зброї США, наданій міністерством оборони Конгресу.

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Як США планують реагувати на ядерні загрози у світі

Міністр оборони Ллойд Остін подав до Конгресу нетаємну «Доповідь 491», у якій описується стратегія використання ядерної зброї, оновлена відповідно до вказівок президента Джо Байдена.

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Стратегія наказує уряду США створити можливості для одночасного реагування на загрози з боку трьох країн-суперниць, які володіють ядерною зброєю.

«Оновлені елементи стратегії розвинулися на основі аналізу попереднього досвіду та поточної обстановки таким чином, щоб Сполучені Штати були здатні одночасно стримувати Росію, Китай і КНДР як у мирний час, так і у випадку кризи чи конфлікту», - йдеться у доповіді.

Більше по темі Шольц закликав Путіна припинити війну в Україні: про що домовилися посадовці У першій за два роки телефонній розмові президент Росії Володимир Путін і канцлер Німеччини Олаф Шольц обговорювали Україну.

У частині доповіді, в якій описується сучасне безпекове середовище, підкреслюється постійний прогрес Пхеньяна в його ядерній і ракетній програмах та наголошується, що Росія становить гостру загрозу, володіючи великим, сучасним та диверсифікованим ядерним арсеналом стратегічної зброї, а також продовжує розробляти нові ядерні системи.

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Стосовно Китаю зауважується, що КНР розпочала амбітне розширення, модернізацію та диверсифікацію своїх ядерних сил і створила загрозливу ядерну тріаду.

Доповідь з’явилася після того, як високопоставлені чиновники США попередили, що Сполученим Штатам доведеться коригувати кількість розгорнутого ядерного потенціалу США, якщо потенційні супротивники Америки продовжуватимуть нинішню траєкторію нарощування ядерних арсеналів.

Ядерні загрози з КНДР, Китаю та Росії знову опинилися в центрі уваги на тлі поглиблення Москвою військової співпраці як із Пхеньяном, так і з Пекіном у розпал триваючої війни РФ проти України.

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РФ тисне на Європу на тлі невизначеності політики США, - ISW

У звіті за 15 листопада аналітики Інституту вивчення війни пишуть, що Росія намагається використати невизначеність політики США та вплинути на позицію Європи щодо війни в Україні.

Зокрема, Путін та інші російські високопосадовці активізували риторику, аби вплинути на зовнішню політику нової адміністрації США за президента Дональда Трампа.

Російські чиновники, зокрема секретар Ради безпеки Росії Сергій Шойгу та міністр оборони Андрій Білоусов, використовували телефонні дзвінки із західними політичними та військовими посадовцями для просування кремлівських інформаційних наративів. В ISW вважають, що росіяни прагнуть спробувати примусити Захід піти на передчасні поступки в питанні суверенітету і територіальної цілісності України з 2022 року.