Мирні перемовини між Україною та Російською Федерацією можливі лише тоді, коли Україна буде сильною та матиме підтримку міжнародних партнерів.

Про це сказав президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Українському Радіо, передає Укрінформ.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Переговори з РФ про закінчення війни: які умови

За словами глави держави, важливо аби Київ не був наодинці з РФ. Йдеться про підтримку міжнародних партнерів, зокрема США.

«Переговори між Україною та Росією можливі за тих умов, що Україна буде не наодинці з РФ, за умов, що Україна буде сильною. Які можуть бути переговори просто з вбивцею? Якщо ми говоримо з Путіним, і ми в тих умовах, як зараз, не посилені, – це на вході програшний статус для України. Це не про справедливий мир. Безумовно, в слабкій ситуації нема що там робити на цих переговорах», - зазначив він.

Advertisement

Більше по темі «Мінська-3» не буде: Зеленський розповів яким має бути мир Український президент розкритикував дзвінок Шольца Путіну та назвав цю розмову «скринькою Пандори».

Водночас президент додав, що Путін хоче домовлятися лише на своїх умовах, які передбачають капітуляцію України.

«Йому вигідно сідати (за стіл переговорів - ред.), а ось домовлятись йому невигідно. Йому вигідно домовлятись на капітуляційних якихось умовах з нашого боку, але йому таке ніхто не дасть зробити», - сказав Зеленський.

Advertisement

Він наголосив, що Путін зовсім не хоче миру. Але не проти говорити з іншими лідерами.

«Чому? Тому що для нього це руйнація політичної ізоляції, яка була побудована з початку війни. І для нього це вигідно. Сідати розмовляти, і не домовлятися», - сказав глава держави.

Україна сподівається на підтримку Трампа

Володимир Зеленський заявив, що новообраний Президент США Дональд Трамп хоче завершити війну і прагне допомагати Україні.

За словами президента України, Дональд Трамп «на стороні підтримки України».

«У нас була з ним дуже хороша зустріч у вересні. Позитивна, зрозуміла, аргументована з нашого боку. Базис, на якому ми стоїмо, він почув. Проти нашої позиції я нічого не чув.... Я його також вітав з перемогою. І також у нас була хороша розмова. Він сказав, що хоче завершити війну, але він хоче допомагати. І він - на стороні підтримки України, цінує нашу міцність, цілісність і сміливість», - сказав Зеленський.

Advertisement

Він зазначив, що команди України та США будуть працювати над спільною зустріччю, і вже після неї можна буде говорити про бачення США на подальший розвиток подій.

Росія намагається тиснути на Європу щодо війни в Україні, - ISW

Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що РФ використовує невизначеність позиції США щодо України для тиску на європейські країни.

Зокрема, фахівці звернули увагу на телефонну розмову Путіна та Шольца.

Під час бесіди Путін повторив кілька інформаційних тез Кремля, аби вплинути на німецький уряд та інші західні держави. Росія хоче, аби партнери Києва припинили допомагати Україні й натомість схилили її до переговорів.

Advertisement

Свою риторику, крім Путіна, також активізували й інші російські високопосадовці. Вони теж намагаються вплинути на зовнішню політику нової адміністрації США за президента Дональда Трампа.